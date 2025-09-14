வங்கியே உங்களை தேடி வந்து கடன் கொடுக்கும்... இந்த 5 விஷயங்களை செய்யுங்க

Tips To Get Personal Loans: உங்களது வரவு செலவில் இந்த 5 விஷயங்களை சரியாக செய்தால் வங்கிகளில் மிக எளிமையாக கடன் பெறலாம்.
Personal Loan: வங்கிகள் தனிநபர் கடன் வழங்கும். ஆனால் அதற்கு பல தகுதிகளை கோரும். அந்த வகையில் அந்த தகுதிகளை வளர்த்துக்கொள்ளும்பட்சத்தில் வங்கியில் இருந்து சிரமமின்றி கடன் கிடைக்கும்.
இந்த காலகட்டத்தில் பலரும் வங்கிகளிடம் இருந்து கடன் வாங்குவதை பாதுகாப்பானதாக கருதுகிறார்கள். முன்பு வங்கிகளிடம் தனிநபர் கடன் வாங்குவது என்பது கடினம். ஆனால் அது தற்போது எளிமையாகிவிட்டது.
இப்போதெல்லாம் சில வங்கிகள் கடன் வழங்கும் வழிமுறைகளை எளிமையாக்கி உள்ளனர். அப்படியிருந்தும் ஒரு சிலர் பல வங்கிகளை ஏறி இறங்கினாலும் கடன் கிடைக்காது. அதற்கு முக்கிய காரணம், அவரின் சிபில் ஸ்கோர் மோசமாக இருப்பதாகும்.
அந்த வகையில், இந்த 5 விஷயங்களை நீங்கள் சரியாக செய்தால் வங்கிகளிடம் இருந்து எளிமையாக தனிநபர் கடனை பெறலாம். அவற்றை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
சிபிஎல் ஸ்கோரை நல்ல முறையில் பராமரிக்க வேண்டும். அதாவது, உங்களின் ஸ்கோர் 750-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும். அப்படி வைத்திருந்தால் எந்த வங்கியிலும் உங்களுக்கு எளிமையாக கடன் கிடைக்கும்.
சிபில் ஸ்கோரை நன்கு பராமரிக்க, கடன் வாங்கியிருந்தாலோ, EMI செலுத்தி வந்தாலோ மிக கவனத்துடன் செயல்பட்டு பணத்தை செலுத்திவிடுங்கள். முடிந்தளவு ஆன்லைனில் பணத்தை செலுத்துங்கள். விரைவாக கடனை முடித்தாலும் நல்லதுதான். உங்களின் பரிவர்த்தனைகள் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே வங்கிகள் உங்களுக்கு கடன் அளிக்க முன் வரும்.
அதேபோல், நீங்கள் கிரெடிட் கார்ட் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அதில் 30% அளவில் மட்டும் செலவு செய்யுங்கள். அதாவது, உங்கள் கார்ட் லிமிட் ரூ.1 லட்சம் என்றால், ரூ.30 ஆயிரத்தை மட்டும் செலவு செய்யுங்கள். இதன்மூலம், நீங்கள் கடனை அதிகம் நம்பியிருக்கவில்லை என்பது தெரியவரும். வரவு செலவில் சரியாக இருக்கிறீர்கள் என்பதும் புலப்படும்.
நீங்கள் கடனுக்கோ, கிரெடிட் கார்டுக்கோ அடிக்கடி விண்ணப்பித்து வந்தீர்கள் என்றால் உங்களை குறித்து வங்கி நிச்சயம் விசாரிக்கும். இதுவும் சிபில் ஸ்கோரை பாதிக்கும். தேவையின்றி புதிய கடனையோ அல்லது புதிய கிரெடிட் கார்டையோ வாங்க வேண்டாம். அதிக கணக்குகளை வைத்திருப்பதும் உங்களின் சிபில் ஸ்கோரை பாதிக்கும்.
நீங்கள் பலவகையான கடன் கணக்குகளை வைத்திருந்தால், நீங்கள் கடனை சரியாக நிர்வகிக்கிறீர்கள் என அர்த்தம். இது உங்கள் சிபில் ஸ்கோரில் நல்ல விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதற்காக தேவையின்றி கடன் வாங்குவது தவறு. (பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் வாசகர்களின் தகவல்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டவை. இதுகுறித்து நிதி சார்ந்த ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டு நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும். இதனை ஜீ நியூஸ் உறுதிப்படுத்தவில்லை)