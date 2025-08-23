English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கூடி வரும் அதிர்ஷ்டம்! தடைகள் விலகி நன்மைகள் பெருகும்!

தைரியம் மற்றும் ஆற்றலின் அடையாளமான மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, வரும் செப்டம்பர் மாதம் பல நன்மைகளும், சில தீமைகளும் வரப் போகிறது. 
வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த மாதம் பல நல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நேர்காணல்களில் எளிதாக வெற்றி பெற்று, விரும்பிய வேலையில் சேர்வீர்கள். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு, பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு, மற்றும் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும். உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் மாதம் இது.

சொந்தமாகத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு, இந்த மாதம் ஒரு பொன்னான காலமாக அமையும். புதிய முதலீடுகள் செய்வது, தொழிலை விரிவுபடுத்துவது போன்ற முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். கூட்டாளிகளுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, தொழில் வளர்ச்சி அடையும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், நிம்மதியும் நிலவும். கணவன்-மனைவி இடையே இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி, அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். சுப காரியங்கள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றி பெறும்.

இந்த மாதம் உங்கள் ஆரோக்கியம் பொதுவாக சிறப்பாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த உடல்நல பிரச்சினைகள் தீரும். ஆற்றலும், உற்சாகமும் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், உணவு விஷயத்தில் சற்று கவனம் தேவை.

இந்த மாதம் முழுவதும், பேச்சில் நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பது அவசியம். வார்த்தைகளால் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்த வேண்டாம். பணம் மற்றும் சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களில், ஆவணங்களை சரிபார்த்து, கவனமாக முடிவெடுப்பது நல்லது.  

இந்த மாதத்தின் நற்பலன்களை மேலும் அதிகரிக்கவும், தடைகளை தவிர்க்கவும், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அருகில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்குச் சென்று, நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்வது நல்லது.

