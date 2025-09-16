மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?

Purattasi Rasipalan In Tamil: மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம், இந்த புரட்டாசி மாதம் என்ன பலன்களை தரப்போகிறது? குடும்ப ரீதியாகவும், பொருளாதாரம் ரீதியாகவும் எந்த ராசிக்கு என்ன நன்மைகள்? என பரிகாரம் யாரை வழிபட வேண்டும்? விவரங்கள் இதோ..
Poorattathi Nakshatra: அருமையான மாதமாக விளங்கும் புரட்டாசி மாதத்தில் உங்களுடைய ஜாதக அடிப்படையில் உங்களுக்குரிய ராசி பலன்களை குறித்து பார்ப்போம். மாத தொடக்கத்தில் குரு மிதுன ராசியில் இருக்கின்றார். சுக்கிரனும் கேதுவும் சிம்மத்தில் சஞ்சரிக்கிறார்கள். சூரியன் கன்னி ராசியில் புதனோடு இணைந்து புத ஆதித்திய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். எனவே 12 ராசிக்கான பலன்கள் என்ன? எந்த ராசிக்கு என்ன நன்மைகள்? எந்த ராசி கவனமாக இருக்க வேண்டும்? முழு விவரத்தையும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
மேஷ ராசி நேயர்களே உங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதத்திலே மிக அற்புதமான மாதமாக அமைய போகின்றது. என்ன காரணம் என்றால் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருந்து செவ்வாய் ராசிநாதன் பார்ப்பதால், அதை பாவநாஸ்தி என்பார்கள். அதாவது நீங்கள் செய்யும் பாவத்திற்கு எந்த தோஷங்களும் கிடையாது என்று சொல்லுகிற விதத்திலே உங்களுடைய ராசியிலே தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் வரக்கூடிய விதத்தில் செவ்வாயின் பார்வை கை கொடுக்கும். எனவே நீங்கள் நினைத்ததை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். இதுவரை இருந்த தேக்க நிலை மாறும், தெளிவு பிறக்கும். ஊக்கமும் உற்சாகமும் கொண்டு நீங்கள் செயல்படுவீர்கள். வருமானம் உங்களுக்கு உயர்வாகவே இருக்கும். குடும்ப முன்னேற்றம் கருதி நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகளில் எல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும். குரு பெயற்சி புரட்டாசி மாதம் 22 ஆம் தேதி அன்றைக்கு வருகிறது. அப்போது குருவின் பார்வை எட்டாம் இடம், பத்தாம் இடம், 12 ஆம் இடத்தை பார்ப்பதனாலே இழப்புகளை ஈடு செய்ய ஒரு வாய்ப்புகள் வரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் திட்டங்கள் நிறைவேறும் பயணங்கள் பலன் தருவதாக அமையும். மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை வரவழைக்கின்ற விதத்திலேயே கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருக்கின்றன. இருப்பினும் நீங்கள் பெருமாள் வழிபாடும் மற்றும் அனுமன் வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் பெருமைகள் வந்து சேரும்.
ரிஷப ராசி நேயர்களே உங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதம் ராசிநாதன் சுக்கிரன் நான்காம் இடத்தில் சுகஸ்தானத்தில் கேதுவோடு இணைந்திருக்கிறார். சுகங்களும் சந்தோஷங்களும் அதிகரிக்கின்ற மாதம். தொட்டது துலங்கும் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அதிகார பதவியில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். முன்னேற்ற பாதையில் இருந்த முட்டுக்கட்டைகள் எல்லாம் அகலும். அதே நேரத்தில் இரண்டாம் இடத்திலே குரு இருப்பதனாலே திரண்ட செல்வம் வரும் லாபாதிபதி இரண்டில் இருப்பதனாலே தொழிலிலே நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் கூடுதல் லாபம் வரலாம். புதியவர்கள் உங்களுக்கு பங்குதாரர்களாக வந்து இணைவார்கள். குருச்சந்திர யோகமும் இருக்கிறது. நீங்கள் எதிர்பார்த்த நற்பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். குருப்பெயற்சி அதாவது அதிச்சார குருவாக கடகத்துக்கு வருகின்ற பொழுது மூன்றாம் இடத்திற்கு வருகின்றார். சகோதர வழியில் உங்களுக்கு சில நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த மாதம் முழுவதும் இனிய மாதமாக அமைய நீங்கள் விநாயக பெருமானை வணங்குவது அல்லது பிரதோஷ வழிபாடும் பெருமை சேர்க்கும்.
மிதுன ராசி நேயர்களே உங்களுக்கெல்லாம் ராசிநாதனே புதன். புதனுக்குரிய விஷ்ணுவை கொண்டாடுகின்ற மாதம். மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குருச்சந்திர யோகத்தோடு பிறக்கிறது. புதன் உச்சமாகவும் இருக்கிறது. என்ன இருந்தாலும் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு மிகுந்த அற்புதமான பலன்களை கொடுக்க போகின்றார். சுபச் செய்திகள் வந்த வண்ணமாக இருக்கும். குடும்ப முன்னேற்றம் நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகளில் எல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வியாழன் அதிச்சாரமாக பேச்சியாகி இரண்டாம் இடத்துக்கு வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு மிகுந்த நற்பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்திற்கு பத்தாம் இடத்திற்கு அதிபதி வருகின்றார். தொழில் ஸ்தானாதிபதி தனஸ்தானத்திற்கு வந்தாலே தொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த மாதம் நீங்கள் குருவையும் வணங்குவது நல்லது.
கடக ராசி நேயர்களே அஷ்டமத்து சனியின் ஆதிக்கம் வலுவிழந்து இருப்பதால் இந்த மாதம் தொட்டது துலங்கும் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். நினைத்தது நிறைவேறும். விலைந்த பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வீடு மாற்றங்களும் நாடு மாற்றங்களும் கூட ஒரு சிலருக்கு ஏற்படலாம். கும்பராகு குடம் குடமாய் கொடுக்கும் என்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஆடை ஆபரண சேர்க்கை, அது மட்டுமல்ல தொழிலிலே மிகப்பெரிய லாபம் அத்தனையும் கிடைக்க போகின்றது. நீங்கள் என்ன எதை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தீர்களோ அது நடைபெறும் மாதம் இந்த மாதம். உங்கள் ராசிக்கு குருபகவான் வரப்போகின்றார். மாத தொடக்கத்தில் அல்ல மாதத்தினுடைய கடைசிப்பகுதியில் குருபகவான் உங்கள் ராசியில் வந்து உச்சம் பெறுகின்றார். ஒன்பதுக்கு அதிபதி உச்சம் பெறுகின்ற பொழுது அற்புதமான பலன்கள் கிடைக்கும். பொன்பொருள்கள் கிடைக்கும். பாக்கியாதிபதி உச்சம் பெற்றால் சகல பாக்கியமும் கிடைக்க வேண்டும். பேச்சுக்கு முன்னதாகவே உங்களுக்கு நன்மைகள் நடைபெறலாம். இதுவரை இருந்த ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் அகலும். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் நல்ல மாற்றங்கள் வரலாம். இடம் வாங்குவது வீடு வாங்குவது கட்டியை விட்டி பழுது பார்ப்பது போன்றவற்றை எல்லாம் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் எதிர்காலங்களில் நீங்கள் திட்டிய திட்டங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெறும் அயல்நாடு செல்ல வேண்டுமா அல்லது கல்யாணம் செய்ய வேண்டுமா? அல்லது ஏதேனும் படிப்புக்காக நீங்கள் சேர்த்து விட வேண்டுமா? எப்படி எந்த முயற்சி செய்தாலும் அந்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கலாம். பொதுவாக பொருளாதார நிலையில் உச்சம் பெறும் இந்த மாதம் இனிய மாதம். குரு வழிபாடு முறையாக செய்வதோடு குரு பெயற்சி அதாவது குரு அதிச்சாரமாக உங்கள் ராசிக்கு வருகின்ற அன்றைக்கு அருகில் இருக்கும் ஆலயம் சென்று குருவையும் நீங்கள் வழிபட வேண்டும். அஷ்டமத்தில் சனி இருப்பதனாலே சனி பகவான் வழிபாடும் நீங்கள் செய்வது நல்லது.
சிம்ம ராசி நேயர்களே உங்களுக்கு ராசியிலேயே சுக்கிரன் ஏழாம் இடத்தில் சனி. சந்திர ஸ்தானத்தில் சனி வக்கிரம் பெற்றிருப்பதால் இதுவரை இருந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் இப்பொழுது படிப்படியாக மாறும். மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். மனக்குழப்பங்கள் அகலும். திட்டமிட்ட காரியத்தை திட்டமிட்டபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். உயர் பதவியில் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு பழக்கமாவார்கள். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் பதவிகளும் கிடைக்கும். குருபகவான் 12ல் வந்தாலும் உங்கள் ராசிக்கு அஷ்டமாதிபதி 12க்கு வருகின்ற பொழுது ராஜயோகம் என்பதற்கேற்ப திடீர் தனவரவுகளும் உண்டு. திடீரன சில காரியங்கள் முடிவடையலாம். அதே நேரம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த எதுவாக இருந்தாலும் அதில் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். நம்பிக்கைகள் நினைத்தும் நடைபெறும். தொழிலை விரிவுபடுத்த எடுத்த முயற்சிகளும் வெற்றி உண்டு. கிரக நிலைகளும் சாதகமாக இருப்பதனாலே இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு இனிய மாதம்தான். மேலும் வளம்பெற கேதுவுக்காக நீங்கள் விநாயக பெருமானை வழிபட வேண்டும்.
கன்னி ராசி நேயர்களே ராசியிலேயே சூரியன் புதன் ஆயத்திய யோகம். கல்விக்காக கலைக்காக எடுத்த முயற்சிகள் கைகூடும். கடமையில் இருந்த தொய்வு அகலும். உயர்ந்த எதிர்பார்த்த உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும். சகோதர வழியில் இனிய செய்தி ஒன்று வரலாம். நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய விதத்தில் உங்களிடம் நடந்து கொள்வார்கள். நீங்கள் பணிபுரியும் இடத்திலே உங்களுக்கு பாராட்டும் புகழும் கிடைக்கும். எதை எந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்ய நினைத்தாலும் செய்யும் அளவுக்கு உடல்நலமும் சீராகம் உற்சாகத்தோடு செயல்படுவீர்கள். அரசு வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால் அது கிடைக்கலாம். அரசாங்கத்தில் ஏதேனும் நீங்கள் எதிர்பார்த்து சலுகைகளை காத்திருந்தால் அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். பிரகாசமான எதிர்காலத்தை கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கிறது. குரு பெயற்சி அதாவது குருவினுடைய அதிச்சார பெயர்ச்சி கடகத்திற்கு வருகின்ற பொழுது லாபஸ்தானம் புனிதமடைகின்றது. எனவே தொற்றது துலங்கும். தொழிலிலே இருமடங்கு லாபங்கள் கிடைக்கலாம். மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதத்திலேயே இருக்கிறது. கண்ணன் வழிபாடு உங்கள் கவலைகளை போக்கும் வழிபாடாக அமையும்.
துலாம் ராசி நேயர்களே உங்களுக்கு ராசியிலேயே செவ்வாய் தனாதிபதி இருக்கின்ற பொழுது பணக்கவலை இல்லை. பொருளாதார பற்றாக்குறை அகலும். கொடுக்கல் வாங்கல்கள் சரளமாக இருக்கும். சொத்துக்கள் மூலமாகவும் உங்களுக்கு லாபங்கள் கிடைக்கலாம். குரு பார்வையும் உங்கள் ராசியில் பதிகின்றது. அதாவது புரட்டாசி 22 ஆம் தேதி குரு அடுத்த கட்டத்திற்கு பத்தாம் இடத்திற்கு வருகின்ற பொழுது, பத்தில் குரு வந்தால் பதவி மாற்றம் என்பார்கள். எனவே மாத கடைசியில் இடமாற்றங்கள், வீடு மாற்றங்கள், உத்தியோக மாற்றங்கள் கூட வரலாம். என்ன இருந்தாலும் வரும் மாற்றங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே இருக்கின்றது. குழந்தைகளின் எதிர்காலம் கருதி கல்யாண கனவுகளை நனவாக்குவீர்கள். கடமையில் உள்ள தொய்வு உங்களுக்கு அகலும். சீர்வரிசை பொருள்கள் வாங்கி சேர்ப்பதிலே ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். ஆடை ஆபரணம் வாங்குவீர்கள். சாதரியமாக பேசி பல காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வீர்கள். அதிகார பதவியில் உள்ளவர்களை ஆதரவோடு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் வரப்போகின்றது. இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு அற்புதமான மாதமாக அமைய நீங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் முருகப்பெருமானை வழிபட வேண்டும். கவசம் பாடி வழிபட்டால் காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசி நேயர்களே உங்களுக்கு இந்த மாதம் வெற்றி செய்திகள் வீடு வந்து சேர்கின்ற மாதம். நினைத்தது நிறைவேறும். நிகழ்கால தேவைகள் பூர்த்தியாகும். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். சாதனை நிகழ்த்தி சரித்திரத்தில் இடம்பெறும் விதத்திலே சில நல்ல காரியங்களை நீங்கள் செய்து முடிக்க போகின்றீர்கள். உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்திற்கு குரு வரப்போகின்றார். அஷ்டமத்தில் இருக்கும் குரு அதிச்சாரமாக வருகின்றார். சில மாதங்கள் அங்கிருந்து திரும்ப மீண்டும் மிதுனத்திற்கு சென்றுவிட்டு, மீண்டும் கடகத்திற்கு வருவார். கடகத்தில் வருகின்ற நேரம் அதிச்சாரமாக வருகின்ற பொழுது உங்கள் ராசியை அவர் பார்ப்பார். முன்னேற்ற பாதையில் அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். என்ன செய்ய நினைத்தாலும் செய்ய இயலும். நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் நடைபெறும். துணிவும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். மிகப்பெரிய பிரபலிய யோகத்தை உங்களுக்கு அவர் வழங்குவார். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு குரு பார்வை பதிவதினாலே பூர்வ புண்ணியத்தின் பலனாக உங்களுக்கு என்னென்னவெல்லாம் கிடைக்க வேண்டுமோ அவை அனைத்தும் கிடைக்கும். எனவே உங்களுக்கு மன குழப்பம் அகலும் உத்தியோகத்திலே உயர் பதவிகளும் கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வும் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய பங்குதாரர்கள் இணைந்து தொழிலை வலப்படுத்தி கொடுப்பார்கள். எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும். எனவே உங்களுக்கு இந்த மாதம் முழுவதும் மிக மிக மகிழ்ச்சி தருகின்ற மாதம் யோகமான மாதம் வெற்றிக்குரிய மாதம். மேலும் வளம் பெற நலம் பெற நீங்கள் சூரிய வழிபாடை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தனுசு ராசி நேயர்களே உங்களுக்கெல்லாம் குரு பார்வை இருக்கின்றது. குழப்பங்கள் அகலும் மாதம். அதே நேரம் கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுகின்ற மாதம். சென்ற மாதத்தில் நடைபெறாத சில காரியங்கள் இப்பொழுது நடைபெறும். பத்தாம் இடத்திலே சூரியன் இருப்பதாலே அரசு வழியில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். நீங்கள் அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் அரசியல் களத்தில் இருந்தாலும் நல்ல பொறுப்புகள் உங்களுக்கு வரலாம். நீங்கள் கேட்ட உதவிகள் கிடைக்கும் விதத்திலேயே கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்கிறது. மூன்றிலே ராகு முன்னேற்ற பாதையில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும். வருமானம் பெருகும். நண்பர்கள் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பார்கள். அதே நேரத்திலே கேது ஒன்பதில் இருப்பதனாலே புகழ் பெற்ற ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். குலதெய்வ வழிபாட்டின் மூலமும் குடும்ப முன்னேற்றத்தை நீங்கள் அதிகரித்து கொள்ள விரும்புவீர்கள். அதே நேரத்தில் குரு பெயிற்சியாகிய அஷ்டமத்துக்கு குரு வருவதால், ஏதாவது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி விடுமோ என்று நினைக்க வேண்டாம். ஆரோக்கியத்தில் சிறு தொல்லைகள் இருக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு நரம்பு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சைகள் வரலாம். இருந்தாலும் கூட குரு உச்சம் பெறுவதனாலே ராஜநாதன் உச்சம் பெற்றால் கடைசி நேரத்தில் காரியங்கள் கைகூடிவிடும். குருவை நீங்கள் தொடர்ந்து வழிபட வேண்டும். இந்த மாதம் பெயற்சிக்கு முன்னதாகவே குருபகவான் இருக்கும் ஆலயங்களை தேடிச் சென்று அங்கு சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது நல்லது. பொதுவாகவே இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க குரு வழிபாடும் கை கொடுக்கும்.
மகர ராசி நேயர்களே அஷ்டமத்தில் கேது இருப்பதனாலே அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் உண்டு. அதிகார வர்க்கத்தின ஆதரவோடு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். மாத தொடக்கத்திலே புரட்டாசி 13லே புதன் பெயற்சி ஆகின்றார். புதன் செவ்வாயோடு இணைகின்ற பொழுது அற்புதமான பலன்கள் வரப்போகிறது. இதுவரை நீங்கள் எதிர்பார்த்த தொழில் இப்பொழுது உங்களுக்கு அமையும். வேலைக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தால் அந்த வேலை அமையும். அதிகார வர்க்கத்தில் தெரிஞ் ஆதரவோடு ஒரு நல்ல முயற்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபட்டு வெற்றி காண்வீர்கள். வியாபாரத்தில் கணிசமான லாபம் கைகளிலே புரளும். அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டாம் இடத்திலே ராகு கொடுத்த வாக்கை இதுவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை. ஏழரைசனியில் சிக்கி இருக்கிறோமே என்று கவலைப்பட்டிருப்பீர்கள். இப்பொழுது கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற இயலும். எதை எந்த நேரம் செய்ய நினைத்தாலும் செய்யும் அளவு பொருளாதாரங்களில் உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் என்று பெருமைப்படுவீர்கள். சுபச்செலவுகள் அதிகரிக்கும். இந்த மாதத்திலே புரட்டாசி 24ல் சுக்கிர நீச்சம் பெறுகின்றார். அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மாத கடைசியில் பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் சிறு தடைகள் இருக்கலாம். பிள்ளைகளை உங்கள் வேற்பார்வையில் வைத்து கொள்வது நல்லது. பொதுவாகவே இந்த மாதம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி தர நரசிம்மர் வழிபாடு உங்களுக்கு நன்மைகளை வழங்கும்.
கும்ப ராசி நேயர்களே உங்கள் ராசியிலேயே சனி வக்கர இயக்கத்தில் இருப்பதனாலே ஏழரை சனியால் ஏற்பட்ட பெரிய அளவு பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் ஓரளவு நடைமுறையில் வாழ்க்கை தேவைகள் உங்களுக்கு பூர்த்தியாகும் நினைத்தது நிறைவேறி கொண்டே இருக்கும் ராகு இருக்கின்றார். ராகு குடம் குடமாய் கொடுக்கும் என்பார்கள். எனவே ஒரு புது முயற்சியில் ஈடுபட்டால் அதில் வெற்றி கிடைக்க வேண்டுமானால் குருவின் பார்வையும் வேண்டும் ராகுவும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். ராகு ராசியில் இருக்கின்றார், குரு பார்க்கின்றார். ஆனால் அந்த குரு புரட்டாசி 22ஆம் தேதி வரை உங்கள் ராசியை பார்க்கின்றார். அதற்கு பிறகு ஆறாம் இடத்திற்கு வந்துவிடுகின்றார். மாத தொடக்கத்தில் குரு பார்வை இருப்பதனாலே கல்யாண கனவுகள் நனவாகலாம். கடமையை செவ்வனை செய்து முடிப்பீர்கள். துணியும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். சென்ற மாதத்தை காட்டிலும் இந்த மாதம் சிறப்பாக இருக்கும். ஆரோக்கிய தொல்லையிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். புதிய முயற்சிகளில் எல்லாம் வெற்றி கிடைக்க போகின்றது. பொருளாதார பற்றாக்குறை அகலும். சுக்கிர பார்வை இருப்பதனாலே ஆடை ஆவரணங்கள் இல்லத்திற்கு தேவையான வீட்டிற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருளை அத்தியாவசிய பொருள் ஆடம்பர பொருட்களை எல்லாம் வாங்கி சேர்க்க முன் வருவீர்கள். அது மட்டுமல்ல நீங்கள் திட்டமிட்ட காரியங்களில் ஒரு சிலர் நடைபெறாமல் இருக்கலாம். இந்த மாதம் முழுவதும் இனிய மாதமாக அமைய நீங்கள் சிம்மவாகினி வழிபாட்டை மேற்கொள்வது நல்லது.
மீன ராசி நேயர்களே உங்களுக்கு அற்புதமான மாதம். இந்த மாதம் யோகங்கள் அடுக்கடுக்காக வருகின்ற மாதம். ஏனென்றால் குரு பெயற்சி குரு அதிச்சாரமாக கடகத்துக்கு வந்தால் உங்கள் ராசியையும் பார்க்க போகின்றார். குருவினுடைய பார்வை முதல் பார்வையாக ஐந்தாம் பார்வையாக விருச்சிகத்தில் பதியும். ஏழாம் பார்வையாக மகரத்திலே பதியும். ஒன்பதாம் பார்வையாக மீனத்திலே பதியும். எனவே மீன ராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதம் மிகச் சிறந்த மாதமாக இருக்கும். மாதத்தின் மையப்பகுதியில் இருந்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க போகின்றது. தொட்டது துலங்கும். தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். விலைந்த பொருளைகளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வங்கிகளில் சேமிப்பு உயரும். வளர்ச்சி பாதையில் அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். இடம் வாங்குவது, வீடு வாங்குவது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பல காரியங்கள் அரைகுறையாக சென்ற மாதத்தில் நின்றிருக்கும். அந்த அரைகுறையாக இருந்த பணிகள் இப்பொழுது முழுவதுமாக முடியும். உத்தியோகத்திலே கூட சரியான வருமானம் வரவில்லையே போதுமான சம்பளம் கிடைக்கவில்லையே, அயல்நாடு செல்லலாமா என்றெல்லாம் நினைத்தவர்களுக்கு நீங்கள் போட்ட விண்ணப்பம் இப்பொழுது பலன் பெற போகின்றது. நல்ல நிறுவனங்கள் மூலம் உங்களுக்கு அழைப்புகள் வரும். பொதுவாக நீங்கள் எதை சாதிக்க நினைத்தாலும் சாதிக்கும் அளவுக்கு குருவின் பார்வை கை கொடுக்கும். எனவே குழப்பங்கள் நீங்கி குதுகலம் கூடுகின்ற இனிய மாதம் இந்த மாதம். நீங்கள் குருவை சென்று சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது நல்லது. மாதம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி அடைக்க அனுமனை வணங்குங்கள்.
