அர்ஜுன் தாஸுக்கு உண்மையில் நிச்சயதார்த்தமா? அவரே கொடுத்த பதில்!

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 27, 2026, 06:39 PM IST|Updated: May 27, 2026, 06:39 PM IST

Arjun Das : பிரபல நடிகர் அர்ஜுன் தாஸுக்கு விரைவில் திருமணம் ஆகப்போவதாக தகவல்கள் பரவிய நிலையில், இது குறித்து அவர் விளக்கமளித்து பதிவிட்டிருக்கிறார்.

Arjun Das : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார், அர்ஜுன் தாஸ். இவர் குறித்த ஒரு தகவல் சமீபத்தில் வைரலானது. அதாவது, இவருக்கு விரைவில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடக்கப்போவதாகவும், இவருக்கான பெண்ணை பார்த்து விட்டதாகவும் சிலர் இணையத்தில் கிளப்பிவிட்டனர். இதற்கு இவர் தன் பாணியில் பதிலளித்திருக்கிறார்.

1/5

கைதி

இந்தியத் திரைத்துறையில், குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவில், தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ள ஒரு சிறந்த இளம் நடிகர் ஆவார். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான 'கைதி' திரைப்படத்தின் மூலம் இவர் ரசிகர்களிடையே பெரும் புகழ்பெற்றார்

2/5

குரல்

இவரது கணீர் குரல் அனைவரையும் கவரக்கூடியது. இதனாலேயே பலரும் இவரை தங்களின் க்ரஷ் ஆக வைத்துள்ளனர். இவர் குறித்த ஒரு செய்தி தற்போது இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தது.

3/5

நிச்சயம்

அர்ஜுன் தாஸிற்கு விரைவில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடக்கப்போவதாகவும், அந்த நிகழ்ச்சியில் வெகு சிலர் மட்டுமே கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. இதை பார்த்தவுடன் அவரது ரசிகைகள் ஷாக் ஆகி விட்டனர்.

4/5

இன்ஸ்டா ஸ்டோரி

அர்ஜுன் தாஸ், இந்த செய்தியை தனது இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் பதிவிட்டு “Why This Kolaveri Di" பாடலை சேர்த்திருந்தார். இதிலிருந்து, இவர் இந்த படத்தில் நடிக்காதது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, இவரது மேனேஜரும் இதற்கு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

5/5

வதந்திகள்

அர்ஜுன் தாஸ் குறித்து வலம் வரும் தகவல்கள் உண்மை அல்ல என்றும், அவருக்கு திருமணம் எல்லாம் நடக்கப்போவதில்லை என்றும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

எந்தெந்த ரயில் பெட்டிகளில் எவ்வளவு லக்கேஜ் கொண்டு போகலாம்? ரயில்வே விதிகள்

