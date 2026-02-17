சனிபகவான் வக்கிர பெயர்ச்சி.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! பணம் குவியும்

Saturn retrograde transit: ஜூலை 27ஆம் தேதி சனி வக்கிர நிலையை அடைவதால், 3 ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.
சனிபகவான் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் அசைவுகள் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், வரும் ஜூலை 27ஆம் தேதி சனி மீன ராசியில் வக்கிர இயக்கத்தில் நுழைய இருக்கிறார்.
இந்த வக்கிர நிலையானது டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை தொடரும் நிலையில், சில ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: சனியின் வக்கிர நிலையில், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அபிரிமிதமான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. குறிப்பாக தொழில் வாழ்க்கையில் மிகவும் சாதகமானதாக அமைகிறது. அதன் காரணமாக தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்ககூடும். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம்.
கடகம்: சனியின் வக்கிர பெயர்ச்சி கடக ராசியின் 9ஆம் வீட்டில் நடக்கிறது. இது அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும். கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
மகரம்: மகர ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சனி வக்கிர பெயர்ச்சி அடையப்போகிறது. இது மகர ராசியின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.