சித்திரை மாதத்தில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. பணம், சொத்து அதிகரிக்கும்

நவகரகங்களின் ராஜாவாக கருதப்படும் சூரியன், ஏப்ரல் 14 அன்று மேஷ ராசிக்கு மாறி உள்ளார். இதன் காரணமாக சித்திரை மாதம் பிறந்ததோடு, பராபவ வருடமும் பிறந்திருக்கிறது.
சூரியனின் ராசி மாற்றமானது ஜோதிடரீதியாக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் மேஷ ராசிக்கு சூரியன் மாறி இருப்பது இன்னும் சிறப்பு. காரணம் மேஷ ராசியில்தான் சூரியன் உச்சம் பெறுவார். இதன் காரணமாக இந்த சித்திரை மாதத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான நன்மைகளை அனுபவிக்க இருக்கின்றார்கள்.
சூரியனின் ராசி மாற்றம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும். அந்த வகையில்தான், சூரியன் சித்திரையின் முதல் நாள் ஏப்ரல் 14ல் மேஷ ராசிக்கு மாறி இருக்கிறார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளில் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளில் (மேஷம், மிதுனம், தனுசு) அதிகம் காணப்படும்.
மேஷம்: சூரியன் மேஷ ராசியின் முதல் வீட்டில் நுழைந்திருக்கிறார். இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சித்திரை மாதம் அற்புதமாக இருக்க்கப்போகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றிகளை குவிக்க முடியும். வேலையிடத்தில் கடின உழைப்புக்கு மதிப்பு கிடைத்து மேலதிகாரியின் ஆதரவை பெற முடியும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு பண பலன்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மிதுனம்: சூரியன் உச்ச நிலை மேஷ ராசியின் பதினொன்றாம் வீட்டில் நடைபெறுகிறது. இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கே உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் கடன் இருந்தால் அதனை அடைக்க முடியும். இதனால் மன நிம்மதி ஏற்படும். வணிகர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் லாபம் மற்றும் சாதகமான விளைவுகளை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன் நுழைந்துள்ளார். இது தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அபிரிமிதமான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. மாணவர்கள் மற்றும் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு தங்கள் துறையில் பெரிய வெற்றியை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம்.
சூரியனை அதிகாலையில் எழுந்து குளித்து சூரியன் உதிக்கும் திசையை நோக்கி, செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு அர்க்கியம் வழங்க வேண்டும். அதேபோல் சூரிய விரதத்தை மேற்கொள்வதன் மூலம் கொடிய நோய்கள் நீங்கி, உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். மேலும், பொருளாதார நிலை உயரும்.
