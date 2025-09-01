ஆசிய கோப்பை 2025: 8 அணிகளின் Squad இங்கே.. யார் பலம்?

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் விளையாடும் 8 அணிகளின் Squad என்னென்ன என்பதை காணலாம்.
ஆசிய கோப்பை தொடர் வரும் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியனான இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், யுஏஇ, ஓமன், வங்கதேசம், இலங்கை, ஹாங்காங் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்த நிலையில், இந்த 8 அணிகளில் Squad குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
2025 ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மான் கில், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ஜிதேஷ் சர்மா, அக்சர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சகரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ராணா. காத்திருப்பு வீரர்கள்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், பிரசித் கிருஷ்ணா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரியான் பராக் மற்றும் துருவ் ஜூரல்
ஆப்கானிஸ்தான் அணி: ரஷித் கான் (கேப்டன்), ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் சத்ரான், தர்வீஷ் ரசூலி, செடிகுல்லா அடல், அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய், கரீம் ஜனத், முகமது நபி, குல்பாடின் நைப், ஷரபுதீன் அஷ்ரப், முகமது இஷாக், முஜீப் அல்லா ரஹாக், முஜீப் உர்ஹான், ஃபரித் மாலிக், நவீன்-உல்-ஹக், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி.
ஓமன் அணி: ஜதிந்தர் சிங் (கேப்டன்), ஹம்மத் மிர்சா, விநாயக் சுக்லா, சுஃப்யான் யூசுப், ஆஷிஷ் ஒடெடெரா, அமீர் கலீம், முகமது நதீம், சுஃப்யான் மெஹ்மூத், ஆர்யன் பிஷ்ட், கரண் சோனாவலே, ஜிக்ரியா இஸ்லாம், ஹஸ்னைன் அலி ஷா, ஃபைசல் கான் அலி ஷா, முகமது ஷாகே, முகமது ஷாகே, ஃபைசல் கான். ஸ்ரீவஸ்தவா.
வங்கதேச அணி: லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன்), தன்சித் ஹசன், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், சைஃப் ஹசன், தவ்ஹித் ஹ்ரிடோய், ஜேக்கர் அலி அனிக், ஷமிம் ஹொசைன், குவாஸி நூருல் ஹசன் சோஹன், ஷக் மஹேதி ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன், நஸூம் தாஸ்கின், முஸ்தாப் அஹ்மத், முஸ்தாப் அஹ்மத், அகமது, ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம், ஷைஃப் உதீன் காத்திருப்பு வீரர்கள்: சௌமியா சர்க்கார், மெஹிதி ஹசன் மிராஸ், தன்வீர் இஸ்லாம், ஹசன் மஹ்மூத்.
பாகிஸ்தான் அணி: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகார் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலத், குஷ்தில் ஷா, முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், முகமது வசீம் ஜூனியர், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் மிர்சா, ஷாஹீன் அப்ரிடி, சுஃப்யான் மோகிம்.
ஹாங்காங் அணி: யாசிம் முர்தாசா (கேப்டன்), பாபர் ஹயாத் (துணை கேப்டன்), ஜீஷன் அலி (விக்கெட் கீப்பர்), நியாசகத் கான் முகமது, நஸ்ருல்லா ராணா, மார்ட்டின் கோட்ஸி, அன்ஷுமன் ராத், எஹ்சான் கான், கல்ஹான் மார்க் சாலு, ஆயுஷ் ஆஷிஷ் சுக்லா, முகமது அக்கிஸ் கான், முகமது அகிஸ்லா, முகமது அக்கிஸ் ஷா, அடில் மெஹ்மூத், அனஸ் கான், ஹாரூன் முகமது அர்ஷாத், அலி-ஹாசன், ஷாஹித் வாசிஃப் (விக்கெட் கீப்பர்), கசன்ஃபர் முகமது மற்றும் முகமது வஹீத்.
இலங்கை அணி: சரித் அசலங்க (கேப்டன்), பாதும் நிஸ்ஸங்க, குசல் மெண்டிஸ், குசல் பெரேரா, நுவனிது பெர்னாண்டோ, கமிந்து மெண்டிஸ், கமில் மிஷார, தசுன் ஷனக, வனிந்து ஹசரங்க, துனித் வெல்லலகே, சாமிக்க கருணாரத்ன, மஹீஷ் தீக்ஷன, துஷ்மந்த சமீர, துஷ்மந்த சமீர.
இன்னும் வீரர்களை அறிவிக்காத யுஏஇ: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் செப்டம்பர் 9 முதல் 28 வரை நடைபெற உள்ள ஆசிய கோப்பை 2025க்கான தங்கள் அணியை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.