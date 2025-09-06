ஆசிய கோப்பை 2025 பரிசு தொகை: சாம்பியனுக்கு இத்தனை கோடியா? முழு விவரம் இங்கே!

Asia Cup 2025 Prize Money Details: இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், இலங்கை உள்ளிட்ட எட்டு அணிகள் பங்கேற்கும் ஆசிய கோப்பை 2025 செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் தொடங்க உள்ளது.
Asia Cup 2025 Prize Money Details: இந்த நிலையில், 2025 ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டி வரை வருபவர்களுக்கான பரிசுத் தொகை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
2025 ஆசிய கோப்பை: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசன், ஓமன், யுஏஇ, ஹாங்காங், ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடர் துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடைபெறுகிறது.
டி20 கிரிக்கெட்டிற்கு வடிவம் மாற்றம்: 2023 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் போட்டி வடிவத்தில் நடைபெறும் போட்டியைப் போலன்றி, 2025 ஆம் ஆண்டு ஆசியக் கோப்பை டி20 வடிவத்தில் நடத்தப்படும். அடுத்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற இருப்பதால், இம்முறை டி20 வடிவில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பரிசு தொகை அதிகரிப்பு: 2025 ஆசியக் கோப்பை வெற்றியாளர்களின் பரிசுத் தொகை 300,000 அமெரிக்க டாலர்களாக (தோராயமாக ரூ. 2.6 கோடி) உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 2022 இல் இலங்கை வென்ற 200,000 அமெரிக்க டாலர்களை விட 50% அதிகமாகும்.
இரண்டாம் இடத்தை பிடிப்பவருக்கான பரிசு தொகை: 2025 ஆசிய கோப்பை இரண்டாம் இடம் பெறும் அணி 150,000 அமெரிக்க டாலர்களை (தோராயமாக ரூ. 1.3 கோடி) வெல்லக்கூடும். 2022ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து 100,000 அமெரிக்க டாலர்களை (ரூ. 80 லட்சம்) வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது இடத்திற்கு வெகுமதி: 2022 பதிப்பில், மூன்றாம் இடம் பிடித்த அணிக்கு 70,000 அமெரிக்க டாலர்களும், நான்காவது இடம் பிடித்த அணிக்கு 50,000 அமெரிக்க டாலர்களும் வழங்கப்பட்டன. ஆசிய கோப்பை 2025 அணிக்கான பரிசுத் தொகையில் விகிதாசார உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆட்ட நாயகன் பரிசு தொகை: 2025 ஆம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பை ஆட்ட நாயகன் விருது 5,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (ரூ. 4.34 லட்சம்) என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர் நாயகன் பரிசு தொகை: 2022 ஆம் ஆண்டில், வனிந்து ஹசரங்க தனது சிறப்பான ஆல்ரவுண்ட் செயல்திறனுக்காக 15,000 அமெரிக்க டாலர்களை சம்பாதித்தார். 2025 ஆசிய கோப்பை போட்டியின் சிறந்த வீரர் பரிசுத் தொகை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர வாய்ப்புள்ளது.
இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை: ஆசிய கோப்பை பரிசுத் தொகையில் 50% அதிகரிப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ACC) 2025ஆம் ஆண்டிற்கான சரியான புள்ளிவிவரங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.