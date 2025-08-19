ஆசிய கோப்பை 2025: இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் இதுதான்...!

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15 பேர் கொண்ட ஸ்குவாடில் உத்தேச பிளேயிங் லெவன் குறித்து இங்கு காணலாம்.
India National Cricket Team: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இப்பிரிவில் பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் போட்டி செப். 14ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெற இருக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சன்: இவர் பிரதான ஓப்பனர் மற்றும் பிரதான விக்கெட் கீப்பர் ஆவர். ஓபனிங்கில் வந்த பின்னரே இவர் அதிரடி காட்டி சதங்களை விளாசித் தள்ளினார். அப்படியிருக்க, இவர்தான் தற்போதைக்கு ஓப்பனர்.
அபிஷேக் சர்மா: இவரின் அதிரடி ஆட்டமே அணியில் இவரது இடத்தை உறுதிசெய்துள்ளது. ஜெய்ஸ்வால் இவருக்கு கடும் போட்டி அளித்தாலும் கூட இவரது பார்ட் டைம் சுழற்பந்துவீச்சும் பிளேயிங் லெவனில் இடத்தை உறுதிசெய்துள்ளது.
சுப்மான் கில்: துணை கேப்டன் என்பதால் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவார் எனலாம். இவர் புதிய ஸ்பாட்டில் விளையாடுவார். ஒரு காலத்தில் விராட் கோலியின் ஸ்பாட் இது. இதை சுப்மான் கில் சரியாக செய்ய வேண்டும்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: கேப்டனான இவர் அணிக்காக பேட்டிங் ஆர்டரில் கீழே இறங்கி விளையாடும் கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். முதலில், திலக் வர்மாவுக்காக நம்பர் 3 இடத்தை விட்டுக்கொடுத்த சூர்யகுமார், தற்போது கில்லுக்காக கொடுக்க வேண்டிய நிலை வந்துள்ளது.
திலக் வர்மா: நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் இறங்கி சதங்களை விளாசினாரே இவரை போய் 5வது இடத்தில் வர சொல்கிறீர்களே என நீங்கள் கேட்பது எனக்கு புரிகிறது. இருந்தாலும் இப்போதைய அணியில் இவர்தான் நம்பர் 5இல் விளையாட முடியும்.
ஹர்திக் பாண்டியா: இவரது இடம் குறித்து எந்தவிதமான கேள்வியும் கிடையாது. கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை போல், வரும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையையும் வெல்ல இவர் முக்கிய துருப்புச் சீட்டாக இருப்பார்.
ரின்கு சிங்: இவர் ஐபிஎல் தொடரில் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்கு விளையாடவில்லை. இருந்தாலும் கூட இவரது கடந்த கால செயல்பாடு அணியில் இடத்தைப் பெற்றுக்கொடுத்துள்ளது. ஒருவேளை சுமாரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினால் இந்த இடத்தில் ஜித்தேஷ் சர்மா விளையாட வாய்ப்புள்ளது.
அக்சர் பட்டேல்: இவரும் பேட்டிங் ஆர்டரில் மிகவும் கீழே இறங்கி விளையாடும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் நம்பர் 4இல் மிரட்டியிருந்தார். ஆனால் தற்போது இவர் நம்பர் 8இல் பேட்டிங் செய்ய முடியும். கௌதம் கம்பீர் நம்பர் 8இல் பேட்டிங் செய்யும் ஆல்-ரவுண்டரைதான் அணியில் எதிர்பார்க்கிறார்.
வருண் சக்ரவர்த்தி: இவரது மிரட்டலான பார்ம் இடத்தை பெற்றுக்கொடுத்துவிட்டது. இவர் விளையாடுவதால் குல்தீப் யாதவிற்கு விளையாடும் வாய்ப்பு குறைவு.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: இவர் அனைத்து போட்டிகளையும் விளையாடுவாரா என்ற கேட்டால், தெரியாது என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும். இருப்பினும் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் இருப்பார்.
அர்ஷ்தீப் சிங்: அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடக் கூடியவர் இவர்தான். பவர்பிளே ஓவரிலேயே விக்கெட் எடுக்கவும், டெத் ஓவர்களில் விக்கெட் எடுக்கவும் அர்ஷ்தீப் சிங் வித்தைக்காரர் எனலாம்.