ஆசிய கோப்பையை தவறவிடும் இந்த 8 ஸ்டார் இந்திய வீரர்கள் - யார் யார் பாருங்க!

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை தொடர் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்த 8 வீரர்கள் நிச்சயம் விளையாடப்போவதில்லை என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Asia Cup 2025: இந்திய அணியின் டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முன் உடற்தகுதியை பெறுவார் என நம்பப்படுகிறது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு இந்திய அணி வரும் செப்டம்பரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது. இந்திய அணியின் ஸ்குவாட் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (Yashasvi Jaiswal): இவர் டி20இல் அதிரடியாக ஓப்பனிங் விளையாடக்கூடியவர். அதே நேரத்தில், இடதுகை பேட்டராக அபிஷேக் சர்மா ஏற்கெனவே திடமாக இருப்பதால் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. பேக் அப் ஓப்பனராக வேண்டுமானால் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம், அதற்கு 1% தான் வாய்ப்பிருக்கிறது.
சாய் சுதர்சன் (Sai Sudharsan): இவர் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்து ஆரஞ்சு கேப்பை வென்ற வீரர். ஆனால் இவர் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துபவர். ஏற்கெனவே, சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா இருப்பதால் இவருக்கு தற்போது வாய்ப்பில்லை. யாராவது காயமடைந்தாலோ அல்லது ஃபார்ம் அவுட் ஆனாலோ வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
கேஎல் ராகுல் (KL Rahul): இவர் கடைசியாக 2022இல் இந்திய டி20 அணியில் இடம்பெற்றார். அதன்பிறகு அவருக்கு டி20ஐ போட்டிகளில் வாய்ப்பே கொடுக்கப்படவில்லை. தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடியிருந்தாலும் கூட அவருக்கு மிடில் ஆர்டரில் வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது.
முகமது சிராஜ் (Mohammed Siraj): டெஸ்டில் இவர் தவிர்க்க முடியாத பௌலராக உருவெடுத்துவிட்டார். ஆனால் இவரை டி20இல் இந்திய அணி தவிர்த்தே வருகிறது. 2024 ஜூலை மாதத்திற்கு பின் இவர் இந்திய டி20 அணியில் இடம்பெறவில்லை. தற்போது பும்ரா ஆசிய கோப்பையில் விளையாடுவதால் இவரது வாய்ப்பும் பூஜ்யமாகிவிட்டது.
ரவி பிஷ்னோய் (Ravi Bishnoi): இவர் டி20இல் ஒரு காலகட்டத்தில் நம்பர் 1 பந்துவீச்சாளராக இருந்தார். ஆனால் இப்போது இந்திய அணியில் இவருக்கு இடம் கிடைப்பதே அரிதாகிவிட்டது. காரணம் வருண் சக்ரவர்த்தியின் எழுச்சி. ஒருவேளை குல்தீப் யாதவ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டால் ரவி பிஷ்னோய்க்கு வாய்ப்பே இல்லை.
முகமது ஷமி (Mohammed Shami): இவர் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விளையாடியிருந்தார். ஆனால் அது சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருக்கான முன்னோட்டமாக பார்க்கப்பட்டது, அவ்வளவுதான். பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் முன்னணி பௌலராக இருப்பதாலும், இவரது உடற்தகுதி காரணமாகவும் டி20இல் வாய்ப்பு கிடைக்காது.
நிதிஷ்குமார் ரெட்டி (Nitishkumar Reddy): இவர் டி20 அணியில் முக்கிய ஆல்-ரவுண்டராக உருவெடுத்து வந்தார். ஆனால், சமீபத்திய இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் காயமடைந்த காரணமாக ஆசிய கோப்பையை தவறவிடுகிறார்.
ரிஷப் பண்ட் (Rishabh Pant): இவர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பிறகு பெரிதாக டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. சஞ்சு சாம்சன் தற்போது விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக இருப்பதால் ரிஷப் பண்டுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதில்லை. அது மட்டுமின்றி, தற்போது இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் அவருக்கு காயமடைந்திருப்பதால் அவர் ஆசிய கோப்பையில் விளையாடு மாட்டார் எனலாம்.