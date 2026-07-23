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Asian Games 2026: இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் வாய்ப்பு.. வெளியான அட்டவணை

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:52 PM IST

2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான கிரிக்கெட் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், நேரடி காலிறுதித் தகுதி பெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் அரையிறுதி அல்லது இறுதிப் போட்டியில் மோதும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

 

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ஜப்பான் நாட்டின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் நடைபெறவுள்ள 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான கிரிக்கெட் போட்டி அட்டவணைஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

 

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நடப்பு சாம்பியன்களான இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய நான்கு நாடுகளும் நேரடியாக காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. நேரடி காலிறுதித் தகுதி காரணமாக, இந்திய - பாகிஸ்தான் அணிகள் அரையிறுதி அல்லது இறுதிப் போட்டியில் மட்டுமே ஒன்றையொன்று எதிர்கொள்ளும் சூழல் உள்ளது.

 

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போட்டி நடைபெறும் நாட்கள்: மகளிர் தொடர் செப்டம்பர் 17 முதல் செப்டம்பர் 22 வரை.நடைபெறுகிறது. ஆண்கள் தொடர் செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 1 வரை நடைபெற இருக்கிறது. 

ஆண்கள் கிரிக்கெட் தொடரின் கட்டமைப்பு. லீக் சுற்று (குரூப் ஏ): ஆப்கானிஸ்தான், ஜப்பான், நேபாளம். லீக் சுற்று (குரூப் பி): ஹாங்காங், மலேசியா, ஓமன். 

காலிறுதி முதல் இறுதி வரை: லீக் சுற்றின் மூலம் தகுதிபெறும் 4 அணிகள், ஏற்கனவே நேரடியாக தகுதிபெற்றுள்ள 4 அணிகளுடன் (இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம்) காலிறுதியில் மோதும். அதைத் தொடர்ந்து அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டிகள் நடைபெறும்.

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மகளிர் கிரிக்கெட் - காலிறுதி மோதல்கள்

இந்தியா vs ஜப்பான், வங்கதேசம் vs சீனா, இலங்கை vs மலேசியா, பாகிஸ்தான் vs தாய்லாந்து. 

இந்திய கிரிக்கெட் அணிகளின் விவரம்

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இந்திய கிரிக்கெட் அணிகளின் விவரம்

ஆண்கள் அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, சஞ்சு சாம்சன், அக்சர் படேல், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா, இஷான் கிஷன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங், சிவம் துபே, வருண் சக்கரவர்த்தி.

பெண்கள் அணி: ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணை கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், கமலினி, பாரதி புல்மாலி, ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா தாக்கூர், கிராந்தி கெளத், அருந்ததி ரெட்டி, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ராதா யாதவ், நந்தினி சர்மா.

TAGS:
Asian Games 2026
India vs Pakistan

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