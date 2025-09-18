இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்

இன்றைய ராசி பலன்கள் செப்டம்பர் 18 வியாழன் 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
மேஷம் - துணிச்சலான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள், ஆனால் சிறிய, நிலையான முயற்சிகள்தான் பெரிய வெற்றியைத் தரும். உங்கள் பேச்சில் வெளிப்படைத்தன்மை உறவுகளை பலப்படுத்தும். உங்கள் பணியில் விடாமுயற்சி செய்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். சிறிய சேமிப்புகள்கூட எதிர்காலத்திற்குப் பெரிதும் உதவும்.
ரிஷபம் - இன்று பொறுமையாக இருப்பதும், நிதானமான நடவடிக்கைகளும் உங்களுக்கு நல்லது. வேலையில் அவசரப்படாமல், நிதானமாகச் செயல்படுவது சிறப்பாக இருக்கும். உறவுகளில் கவனமாகக் கேட்பது நம்பிக்கையை வளர்க்கும். நிதி முடிவுகளை எடுக்கும் முன் நிதானமாக யோசிப்பது அவசியம்.
மிதுனம் - உங்கள் அமைதியான ஆற்றல் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆதரவாக இருக்கும். வேலையில் நீங்கள் கவனம் செலுத்திச் செயல்படுவது உங்கள் குழுவிற்குச் சமநிலையைக் கொண்டுவரும். உங்கள் துணையின் பேச்சைக் கவனமாகக் கேட்பது உறவில் பிணைப்பை ஆழமாக்கும். நிதி விஷயங்களில் அவசரப்பட வேண்டாம்.
கடகம் - நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகச் சொல்லாமல் இருந்த விஷயங்களை இன்று தைரியமாகப் பேசலாம். வேலையில் உங்கள் எண்ணங்களைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துவது நல்லது. உங்கள் அன்புக்குரியவர்களிடம் உண்மையாகப் பேசினால் நீங்கள் நெருக்கமாவீர்கள். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் தவிர்த்து வந்த பிரச்சனைகளுக்கு இன்று தீர்வு காண்பது நல்லது.
சிம்மம் - இன்று நீங்கள் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வேலைகளை முடிக்கத் தயாராக இருப்பீர்கள். மற்றவர்களின் ஆதரவு உங்கள் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க உதவும். குடும்பத்துடன் மேற்கொள்ளும் சிறு பயணங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
கன்னி - வேலைக்கான உங்கள் ஆற்றல் இன்று வலுவாக இருக்கும். குடும்பப் பொறுப்புகள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கலாம், முக்கியமான குடும்ப முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளில் தேவையற்ற வாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வணிகம் அல்லது நிதிப் பொறுப்புகளில் உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்பலாம்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்குள் ஒரு உள் வலிமையும் உறுதியும் இருப்பதை உணர்வீர்கள். வேலையில் உங்கள் புதுமையான யோசனைகள் அங்கீகரிக்கப்படும். உங்கள் துணையுடன் ஆழமான புரிதல் ஏற்பட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டுவரும்.
விருச்சிகம் - உங்கள் நட்பு உறவுகள் இன்று வலுப்பெறும். உங்கள் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கலாம், எனவே முக்கியமான நிதி முடிவுகள் மற்றும் நீண்ட தூர பயணங்களைத் ஒத்திவைக்கலாம். தியானம் அல்லது ஆன்மீக பயிற்சிகள் உங்களுக்குச் சமநிலையை மீட்டெடுக்க உதவும்.
தனுசு - இன்று உங்கள் பணியில் தெளிவு அவசியம். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும். முன்னர் ஏற்பட்ட நிதி இழப்புகள் இன்று ஆதாயங்களாக மாறக்கூடும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் அகங்காரப் பிரச்சனைகள் வரக்கூடும், எனவே பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
மகரம் - இன்று உங்கள் ஆளுமை கவர்ச்சியாகத் தெரியும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதத்தால் பொறுமையும் கவனமும் உங்கள் நாளாக இருக்கும். ஒரு செல்வாக்கு மிக்க நபர் உங்களுக்குத் தொழில்ரீதியான ஆதரவை வழங்கலாம். காதல் தருணங்கள் உங்கள் உறவை மேலும் பலப்படுத்தும்.
கும்பம் - ஆன்மீகத்தில் உங்கள் கவனம் இருக்கலாம், மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும். சமூகக் கூட்டங்கள் உங்கள் தொடர்புகளை மீண்டும் வலுப்படுத்த உதவும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். சவாலான திட்டங்களில் உங்கள் நல்ல கர்மா உங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும்.
மீனம் - உங்கள் வெற்றி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். பணிப் பொறுப்புகள் உங்களை பிஸியாக வைத்திருந்தாலும், நீங்கள் அதை ரசித்துச் செய்வீர்கள். நிதி ஒழுக்கம் தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்க உங்களுக்கு உதவும்.