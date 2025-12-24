அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ

Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கின்றது? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பணத்திற்கான தேவை அனைவருக்கும் உள்ளது. வயதை பொறுத்து இந்த தேவையின் அளவு மாறுபடலாம். முதுமையில் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளாமல் வாழ இளமையில் பணத்தை பாதுகாப்பதும் முதலீடு செய்வதும் மிக அவசியமாகும். உதாரணமாக, சிலர் தங்கள் பணத்தை தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் சேமிக்கிறார்கள், சிலர் நிலையான வைப்புத்தொகைகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி நிலையை பாதுகாக்க ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் பலர் முதலீடு செய்கிறார்கள்.
முதுமையில் நிதி ஆதரவாக ஓய்வூதியம் வழங்கும் பல திட்டங்களை அரசாங்கம் செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் சிறந்த மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது.
அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானதாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், நிதி முன்னேற்றத்திற்கான நம்பிக்கையையும் இது அளிக்கின்றது. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது? இதன் முதலீட்டு வரம்புகள் என்ன? இதன் மூலம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா 2015 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தொடங்கப்பட்டது. முறையான ஓய்வூதிய அமைப்புகளுக்கான அணுகல் இல்லாத தொழிலாளர்களுக்காக முதன்மையாக இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் முக்கியமாக தினக்கூலி பெறுபவர்கள், சிறு வணிகர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் பயனடைகின்றனர். இந்தத் திட்டம், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு இவர்களுக்கு ஒரு நிலையான நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
கணவன்-மனைவி இருவரும் இந்தத் திட்டத்தில் ஒன்றாக முதலீடு செய்தால், ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர்கள் இணைந்து ₹10,000 வரை மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியும். அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா (APY) 60 வயதிற்குப் பிறகு உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. கணவன், மனைவி இருவரும் தனித்தனி கணக்குகளைத் திறந்து ₹5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்தால், ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர்கள் இருவருக்கும் மாதம் ₹5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். அதாவது, அவர்கள் மொத்தமாக ரூ.10,000 மாத ஓய்வூதியத்தை பெறலாம்.
அடல் ஓய்வுதியத் திட்டத்தின் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. இது வயதான காலத்தில் தினசரி செலவுகளை நிர்வகிக்க உதவுகிறது. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய, உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். முதலீட்டுத் தொகை வயது மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்தது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உதாரணமாக, 18 வயதில் ஒருவர் முதலீடு செய்யத் தொடங்கி 60 வயதிற்குப் பிறகு ரூ.5,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அவர் மாதத்திற்கு ரூ.210 பிரீமியம் செலுத்த வேண்டும். 30 வயதில் முதலீட்டைத் தொடங்கினால் மாதந்தோறும் ₹577 முதலீடு செய்ய வேண்டும். 35 வயதில் ₹902 முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதாவது, இளம் வயதிலேயே முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், குறைந்த மாதாந்திர பங்களிப்பைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் நாட்டில் மிகவும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கணக்கைத் திறப்பதற்கான செயல்முறையும் மிகவும் எளிமையானது. உங்கள் அருகிலுள்ள வங்கிக்குச் சென்று இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் எளிதாகக் கணக்கைத் திறக்கலாம். இந்த திட்டத்தில் சேர முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதார் அட்டை, மொபைல் எண் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் ஆகியவை தேவைப்படும். பல வங்கிகள் இந்த வசதியை ஆன்லைனிலும் வழங்குகின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.