அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்

Atal Pension Yojana: அடல் பென்ஷன் யோஜனா என்றால் என்ன? இதன் மூலம் கிடைக்கும் மாத வருமானம் எவ்வளவு? இதன் முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Atal Pension Scheme: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் ஒரு முதலீட்டாளர் மாதத்திற்கு ரூ.376 டெபாசிட் செய்தால், 60 வயதிற்கு பிறகு மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்திற்கு 35 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். கணக்கிட்டால், வட்டி உட்பட இந்த ஆண்டுகளில் ரூ.1,57,920 சேரும்.
எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலை இல்லாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். குறிப்பாக வயோதிகத்திற்கான ஏற்பாட்டை இள வயதிலேயே செய்வது மிக அவசியமாக பார்க்கப்படுகிறது. வயதான காலத்தில் மாத வருமானம் மிக அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது.
இள வயதில் வருவாய் அதிகமாக இல்லாதவர்கள் எதிர்காலத்திற்காக பணத்தை சேர்ப்பது மிக கடினம். இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது.
அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் ஒரு சிறிய மாதாந்திர முதலீட்டைச் செய்வதன் மூலம், முதுமையை நிதி ரீதியாகப் பாதுகாக்க முடியும். அடல் பென்ஷன் திட்டம் பற்றியும், அதில் சேரும் முறை பற்றியும், ஓய்வூதிய அளவுகள் பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், முதலீடுகள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் உங்கள் வயதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உதாரணமாக, 18 வயதுடைய ஒருவர் ரூ.5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அவர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும். இதேபோல், ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெற, 30 வயதுடைய ஒருவருக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் ரூ.577 ஆகும். இந்தத் திட்டத்தில் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர, முதலில் உங்கள் வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்குள்ள தொடர்புடைய அதிகாரியைச் சந்தித்து, விதிமுறைகளை பற்றி அறிய வேண்டும். பின்னர் உங்கள் KYC செய்யப்படும். இதற்குப் பிறகு, ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் மாதாந்திர பிரீமியம் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
இந்தத் திட்டம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான ஓய்வூதியத் திட்டங்களை வழங்குகிறது. இது பின்னர் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டவுடன், பிரீமியம் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய குடிமகக்களாக இருக்க வேண்டும். வரி செலுத்துபவர்கள் இந்த திட்டத்தில் சேர முடியாது. உங்களிடம் வங்கிக் கணக்கு இருந்தால், இந்தத் திட்டத்தில் சேர நீங்கள் தகுதியுடையவராகக் கருதப்படுவீர்கள்.
அடல் பென்ஷன் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும். முதலீடுகளை மாதந்தோறும், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.