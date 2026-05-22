/முக்கிய அரசு திட்டத்தின் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? விரைவில் நல்ல செய்தி!

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான ஒரு முக்கியச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கப்படலாம். ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) தற்போது இம்முயற்சியை தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (APY) கீழ் வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தின் உச்ச வரம்பை உயர்த்த அந்த ஆணையம் முன்மொழிந்துள்ளது. தற்போது, இந்த மாதாந்திர ஓய்வூதிய வரம்பு மாதம் ஒன்றுக்கு ₹5,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோரிக்கை தொடர்பான மதிப்பீடு நடைபெற்று வருவதாகவும், நிதிச் சேவைகள் துறையுடன் (DFS) கலந்தாலோசித்த பிறகு இது குறித்த விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் என்றும் PFRDA தலைவர் எஸ். ராமன் தெரிவித்தார்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், சந்தாதாரர்கள் தங்கள் 60-வது வயதை எட்டியதும், மாதம் ஒன்றுக்கு ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 அல்லது அதிகபட்சமாக ₹5,000 எனத் தாங்கள் விரும்பும் தொகையை ஓய்வூதியமாகப் பெறும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறார்கள். கடந்த சில காலமாக, அதிகரித்து வரும் பணவீக்க விகிதத்தைக் காரணம் காட்டி, பல்வேறு அமைப்புகளும் நிபுணர்களும் இந்த ஓய்வூதிய வரம்பை உயர்த்த வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், APY திட்டத்தின் மீதான ஆர்வமும் அதற்கான வரவேற்பும் அதிகரித்து வருவதையும் PFRDA சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
2025-26 நிதியாண்டின் இறுதியில், இத்திட்டத்தின் மொத்த சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை 8.96 கோடியை எட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டில் பதிவான 7.61 கோடி என்ற எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடுகையில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியாகும். தற்போதுள்ள 18% ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில், நடப்பு நிதியாண்டிலேயே APY கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 10 கோடி என்ற மைல்கல்லைத் தாண்டிவிடும் என்று ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (PFRDA) கணித்துள்ளது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2015-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 9-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. அந்தச் சமயத்தில், ₹5,000 ஓய்வூதியமாகப் பெறுவது ஒரு கணிசமான தொகையாகவே கருதப்பட்டது. இருப்பினும், கடந்த 11 ஆண்டுகளில் பணவீக்கத்தின் அளவு மிக வேகமாக உயர்ந்துள்ளது.
அதிகரித்த செலவுகள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில், 60 வயதிற்குப் பிறகு வெறும் ₹5,000 தொகையைக் கொண்டு வீட்டுச் செலவுகளை நிர்வகிப்பது ஏறக்குறைய சாத்தியமற்றதாகவே தோன்றுகிறது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஓய்வூதியத் தொகையின் உச்ச வரம்பை, தற்போதுள்ள ₹5,000-க்கும் மேலாக உயர்த்த அரசு தற்போது திட்டமிட்டு வருகிறது. இருப்பினும், இந்த முடிவை அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யவில்லை.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: குறைந்தபட்ச வயது: 18 ஆண்டுகள் / அதிகபட்ச வயது: 40 ஆண்டுகள் / ஓய்வூதியத் தொகை: வயது மற்றும் பங்களிப்பை பொறுத்து மாத ஓய்வூதியமாக ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 அல்லது ₹5,000 வழங்கப்படும்.
பயனாளிகள் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப மாதந்தோறும், காலாண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை எனத் தவணைகளைச் செலுத்தலாம். பொதுவாக, இத்தவணைகள் 'தானியங்கிப் பற்று' (Auto-debit) வசதி மூலம் அவர்களது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து நேரடியாகப் பிடிக்கப்படுகின்றன.
