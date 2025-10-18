English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்று குரு அதிசார பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

இன்று குரு அதிசார பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

Guru Peyarchi Palangal: இன்று அதாவது அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு பகவான் மிதுன ராசியில் இருந்து அதிசார நிலையில் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது மிகபெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.

Guru Peyarchi Palangal: பஞ்சாங்க கணக்கீடுகளின் படி, குரு கிரகம் இன்று அதாவது அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசியில் அதிசார பெயர்ச்சி ஆவார். குரு பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நற்பலன்களை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். மேலும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை பார்ப்போம். 
ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இது அறிவு, செல்வம், நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் மத நம்பிக்கையின் காரணியாகக் கூறப்படுகிறது. குரு தனது ராசியை மாற்றும்போது, ​​அதன் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் உணரப்படுகிறது. அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, இரவு 9:39 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைவார். கடகம் குருவின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் இன்னும் ஆழமாக இருக்கும்.

ஜோதிட ரீதியாக குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில், குரு தனது முழு திறனையும் வழங்கும் நிலையில் இருப்பார். இந்த நேர்மறையான செல்வாக்கால் பாதிக்கப்பட்ட ராசிக்காரர்கள் தொழில், கல்வி, செல்வம் மற்றும் உறவுகளில் நேர்மறையான பலன்களைப் பெறலாம். இருப்பினும், சில ராசிக்காரர்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும்.

மேஷம் - மேஷ ராசிக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், மேலும் வேலையில் நேர்மறையான சூழ்நிலையைக் காண்பீர்கள். வணிகம் மற்றும் வாழ்க்கையில் புதிய பாதையை வகுக்கும் வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன. பழைய நண்பர்களைச் சந்திப்பது அல்லது நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பது போன்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

ரிஷபம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது நீங்கள் தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம், மற்றவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன், குறிப்பாக உடன்பிறந்தவர்களுடன் அர்த்தமுள்ள நேரத்தை செலவிட வீட்டிலேயே இருப்பார்கள். புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.  

மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களும் நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்கும் பயணம் செய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் மேலதிகாரிகள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள், அதுமட்டுமின்றி மரியாதையும் அதிகரிக்கக்கூடும்.  

கடகம்: குரு பெயர்ச்சி 2025, கடக ராசியில் உங்கள் முதல் வீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த நேரமாக இருக்கும்.  

சிம்மம் - குருவின் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வேலையில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வெற்றியும், வியாபாரத்தில் முன்னேற்றமும் ஏற்படும். கலை அல்லது படைப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.  

கன்னி: கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும், பல மடங்கு லாபம் வலுவடையும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதைத் தொடங்கினாலும் அதில் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.    

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்கள், தொழில் வாழ்க்கை மிகவும் வெற்றிகரமாக இருக்கும், மேலும் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் வேலை பதவி உயர்வுகளை பெறலாம். கடினமாக உழைத்து, புத்திசாலித்தனமாக உழைத்தால், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைவீர்கள்.  

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் செலவுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அனுபவிப்பீர்கள்.

தனுசு: குருவின் சக்தி இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பொருத்தமான அறிவையும் அனுபவத்தையும் வழங்கும், நீங்கள் ஆழ்ந்து சிந்தித்து முடிவுகளை எடுக்கவும்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தை 7 வது வீடான திருமணம் மற்றும் உறவுகளுக்கான வீடாக உணருவீர்கள். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். உயர்ந்த இலக்குகளை அடைவதில் கவனம் செலுத்தவும்.

கும்பம்:  உங்கள் பணிக்கு இது ஒரு வலுவான ஆண்டாக அமையலாம். புதிய வேலை அல்லது பதவி கிடைக்கக்கூடும். தலைமைப் பதவியை ஏற்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்களுக்குப் பல பிரகாசமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.  

மீனம்: குரு பகவான் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும்போது, நீங்கள் உண்மையான காதலைக் கண்டறிவீர்கள். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகி, உங்கள் குடும்பம் விரிவடையும். உங்கள் புகழ்பெற்ற படைப்பாற்றலுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை அளிக்கும்

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

