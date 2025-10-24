English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குரு அதிசார பயணம் ஆரம்பம்: 4 ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், வெற்றி மேல் வெற்றி

கடக ராசியில் தற்போது குரு உச்சம் பெற்றுள்ளார். குரு இந்த ராசியில் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை பயணம் செய்வார், அதன் பிறகு மிதுன ராசிக்கு வக்ர நிலையில் நுழைவார். 

2025 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை குரு பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குரு அதிசாரப் பெயர்ச்சி (Guru Athisara Peyarchi) என்பது ஜோதிடத்தில் குரு பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு சாதாரணமாக நகரும் காலத்தைவிட வேகமாக நகர்ந்து செல்வதைக் குறிக்கிறது. குரு பகவான் மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு அதிசாரமாகப் பெயர்ச்சி அடைந்தார்.
ஜோதிடத்தில், குரு மங்களகரமான மற்றும் மிகவும் நன்மை பயக்கும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. இது சுமார் 13 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தனது  ராசியை மாற்றும். எனினும் இந்த முறை குரு அதிசாரப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குரு அதிசாரப் பெயர்ச்சி (Guru Athisara Peyarchi) என்பது ஜோதிடத்தில் குரு பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு சாதாரணமாக நகரும் காலத்தைவிட வேகமாக நகர்ந்து செல்வதைக் குறிக்கிறது.  

கடந்த அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி இரவு 9:39 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் குரு நுழைந்தது. கடக ராசியை ஆளும் கிரகம் சந்திரன், மேலும் வியாழன் சந்திரனுடன் நட்பாக உள்ளது. இந்த அதிசார நிலை நவம்பர் 11 வரை (வக்ர நிலையில்) நீடித்து, பின்னர் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி மீண்டும் மிதுன ராசிக்கே திரும்புவார். கடக ராசி குரு பகவானுக்கு உச்ச ராசி ஆகும். பொதுவாக, உச்ச ராசியில் குரு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.  

இந்த அதிசாரப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் இருக்கும் என்றும், சில ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகளைத் தரும் என்றும் ஜோதிட ரீதியாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில் எந்த ராசிக்கு நல்ல பலன்கள், அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், கிடைக்கும் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.  

ரிஷபம்: உங்கள் ஜாதகத்தில் எட்டாவது மற்றும் பதினொன்றாவது வீடுகளில் தேவகுரு குரு ஆட்சி செய்கிறார், இப்போது குருவின் கடக ராசி பெயர்ச்சி உங்கள் மூன்றாவது வீட்டிற்குள் ஏற்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது வீட்டில் குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும். இதனால் உங்கள் வருமானத்தில் அதிகரிப்பைக் காண்பீர்கள். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த நேரத்தில், உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும், மேலும் உங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

கடகம்: உங்கள் ஜாதகத்தில் ஆறாவது வீட்டிற்கும் ஒன்பதாவது அதிர்ஷ்ட வீட்டிற்கும் அதிபதி குரு ஆவார். இப்போது, ​​உங்கள் முதல் வீட்டில் குரு கிரகம் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் மரியாதை மற்றும் ஆளுமை மேம்படும்.

கன்னி: உங்கள் ஜாதகத்தில் நான்காவது வீட்டிற்கும் ஏழாவது வீட்டிற்கும் அதிபதி குரு. அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, குரு தனது உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது உங்களுக்கு லாப வீடாக இருக்கும். எனவே, உங்கள் லாப வீடான வீட்டில் பெயர்ச்சி செய்துள்ளது மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும் என்று கருதப்படுகிறது. தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு குழந்தைகள் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். வாகன வசதி கிடைக்கலாம், உங்கள் இன்பம் அதிகரிக்கும்.

கும்பம்: உங்கள் ஜாதகத்தில் இரண்டாவது மற்றும் மிகவும் நன்மை பயக்கும் வீடுகளின் அதிபதியான குரு உங்கள் ஜாதகத்தின் ஆறாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குருவின் ஆறாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி சுபமாகக் கருதப்படவில்லை என்றாலும், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய முயற்சிகளால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

