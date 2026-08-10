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ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்: இன்று எந்தெ்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?

Written BySudharsan G
Published: Aug 10, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:55 AM IST

August 10 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 25ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 10), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

August 10, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 25ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 10) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11: 49 முதல் மதியம் 12: 39 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 04:23 முதல் அதிகாலை 05:11 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 7:33 முதல் காலை 09:06 வரை; எமகண்டம் - காலை 10:40 முதல் மதியம் 12:14 வரை; குளிகை - மதியம் 1:47 முதல் மதியம் 3:21 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மதியம் 12:39 முதல் மதியம் 1:29 வரை, மதியம் 3:08 முதல் மதியம் 3:58; தியாஜ்யம் - இரவு 11:17 முதல் இரவு 12:44 வரை. சூரியோதயம் - காலை 5:59 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:28. வாரசூலை: சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.

 

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்1/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்2/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

மேஷம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள் மீதான ஈடுபாடு மேம்படும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். உத்தியோக பணிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த மந்த நிலைகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அஸ்வினி : ஈடுபாடு மேம்படும். பரணி : மேன்மை உண்டாகும். கிருத்திகை : மந்தநிலைகள் குறையும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்3/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

ரிஷபம்: பிரபலமானவர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். குடும்ப பெரியவர்கள் ஒத்துழைப்பாக செயல்படுவார்கள். பாடங்களில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும். மறதி பிரச்சனைகள் விலகும். கமிஷன் துறைகளில் ஆதாயம் பயன்படும். புதிய வாகனம் வாங்குவது சார்ந்த எண்ணங்களில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் கிருத்திகை : சந்திப்புகள் ஏற்படும். ரோகிணி : பிரச்சனைகள் விலகும். மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் பிறக்கும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்4/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

மிதுனம்: பத்திரம் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. தொழில் நிமித்தமாக முதலீடுகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். காலம் தவறி உணவு உண்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மனதில் பழைய சிந்தனைகள் அவ்வப்போது ஏற்பட்டு நீங்கும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து செல்லவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும். திருவாதிரை : முதலீடுகளில் கவனம். புனர்பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்5/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

கடகம்: உடன் பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக செயல்படுவார்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். மற்றவர்கள் பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். வெளியூரிலிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் ஏற்படும். ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். கடன் நிமித்தமான பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் புனர்பூசம் : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். பூசம் : கருத்துக்களில் கவனம். ஆயில்யம் : ஈடுபாடு உண்டாகும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்6/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

சிம்மம்: மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். வியாபார பணிகளில் லாபம் மேம்படும். தன வரவுகளில் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். வாகன பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் பற்றிய எண்ணம் மேம்படும். உயர் கல்வி சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பணிபுரியும் இடத்தில் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம் மகம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். பூரம் : தாமதங்கள் விலகும். உத்திரம் : சுறுசுறுப்பான நாள்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்7/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

கன்னி: பணிகளில் துரிதம் உண்டாகும். நண்பர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். சமூகப் பணிகளில் ஆதரவான சூழல் உண்டாகும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். உடல் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும். வியாபார பணிகளில் லாபம் மேம்படும். சமூகம் தொடர்பான சிந்தனைகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திரம் : ஆதாயம் ஏற்படும். அஸ்தம் : குழப்பங்கள் விலகும். சித்திரை : லாபம் மேம்படும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்8/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

துலாம்: செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவதற்கான சூழல் அமையும். பிள்ளைகளின் போக்கில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். அலுவலகத்தில் முயற்சிக்கேற்ப புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தான தர்ம காரியங்களில் சில புரிதலும் ஆர்வமும் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் சித்திரை : சோர்வுகள் குறையும். சுவாதி : மாற்றங்கள் ஏற்படும். விசாகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்9/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

விருச்சிகம்: உத்தியோக பணிகளில் தாமதம் ஏற்படும். வியாபார முதலீடுகளில் கவனம் வேண்டும். வாகன பயணங்களில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். தாய்மாமன் வழியில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். வழக்கு பணிகளில் இழுபறியான சூழல்கள் காணப்படும். மற்றவர்கள் மீதான கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். கடன் தொடர்பான விஷயங்களை பொறுமையுடன் கையாளவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சிவப்பு நிறம் விசாகம் : தாமதம் ஏற்படும். அனுஷம் : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். கேட்டை : பொறுமை வேண்டும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்10/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

தனுசு: மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். சுப காரியம் பேச்சு வார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். தாயாரிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய சில புரிதல்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மூலம் : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். பூராடம் : வேறுபாடுகள் குறையும். உத்திராடம் : புரிதல்கள் உண்டாகும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்11/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

மகரம்: மனதில் புதுவிதமான கற்பனைகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். வியாபாரம் நிமித்தமான பயணங்களில் புதிய அனுபவங்கள் உருவாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த தடைகள் குறையும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திராடம் : ஆரோக்கியம் மேம்படும். திருவோணம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அவிட்டம் : ஒத்துழைப்பான நாள்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்12/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

கும்பம்: திட்டமிட்ட சில காரியங்கள் நிறைவேறும். வாடிக்கையாளர்களின் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். மனதில் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். நண்பர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். கலை சார்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தன வருவாயை மேம்படுத்துவது தொடர்பான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் அவிட்டம் : ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். சதயம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூரட்டாதி : கனவுகள் நிறைவேறும்.

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்13/13

ஆகஸ்ட் 10 ராசிபலன்

மீனம்: நினைத்த சில பணிகளில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். தாய் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். வேலை சார்ந்த பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் குறித்த சில ஆலோசனைகள் கிடைக்கப்பெறும். பழைய விஷயங்களால் ஒருவிதமான சோர்வு ஏற்படும். கூட்டாளிகளிடமிருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் பூரட்டாதி : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : வேறுபாடுகள் குறையும்.

TAGS:
Rasipalan
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