/ஆகஸ்ட் 13 ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு சாதகமான நாள்...?

August 13 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 28ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 13), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
August 13, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 28ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 13) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11: 48 முதல் மதியம் 12: 38 வரை; அமிர்த காலம் - அதிகாலை 04:36 முதல் அதிகாலை 06:05 வரை, அதிகாலை 02:21 முதல் அதிகாலை 03 :51 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 04:24 முதல் அதிகாலை 05:12 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 01:47 முதல் மதியம் 03:20 வரை; எமகண்டம் - அதிகாலை 06:00 முதல் காலை 07:33 வரை; குளிகை - காலை 09:06 முதல் காலை 10:40 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 10:09 முதல் காலை 10:58 வரை, மதியம் 3:08 முதல் மதியம் 3:57; தியாஜ்யம் - மாலை 05:22 முதல் இரவு 06:52 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:00 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:27. வாரசூலை: சூலம் - தெற்கு, பரிகாரம் - தைலம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: குடும்பத்தாரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். அக்கம் பக்கம் வீட்டாரிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் மறையும். வியாபார விஷயங்களில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். உறவினர்களின் வருகைகள் உண்டாகும். பணி புரியும் இடத்தில் பொறுமை காக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். பரணி : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். கிருத்திகை : பொறுமை காக்கவும்.
ரிஷபம்: தனம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். புதுவிதமான பயணம் மூலம் மாற்றம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். மனதிற்கு விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் கிருத்திகை : நெருக்கடிகள் குறையும். ரோகிணி : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். மிருகசீரிஷம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்கள் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வியாபார ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். புதிய அணுகுமுறைகளால் நினைத்ததை முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் மதிப்புகள் உயரும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் ஏற்படும். திருவாதிரை : சாதகமான நாள். புனர்பூசம் : மதிப்புகள் உயரும்.
கடகம்: எதிர்பார்த்த சில வேலைகளில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். பழைய நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். தன வரவுகள் சாதகமாக இருக்கும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். பேச்சுக்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். தானிய தொடர்பான வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூன் நிறம் புனர்பூசம் : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். பூசம் : பிரச்சனைகள் குறையும். ஆயில்யம் : முன்னேற்றமான நாள்.
சிம்மம்: சுய தொழில் நிமித்தமான சிந்தனைகள் மற்றும் எண்ணங்கள் மேம்படும். ஆடம்பரமான பொருட்களின் மீது ஆசை அதிகரிக்கும். உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளில் தலையிடாமல் இருக்கவும். பூர்வீக சொத்துகளில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் குறையும். காது தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மகம் : எண்ணங்கள் மேம்படும். பூரம் : புரிதல் ஏற்படும். உத்திரம் : இன்னல்கள் குறையும்.
கன்னி: உலகம் பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் உருவாகும். வெளியூர் பயணங்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டாகும். பார்வை தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் இருந்தாலும் சமாளிப்பதற்கான சூழல் அமையும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் மாற்றங்கள் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் ஆரஞ்சு நிறம் உத்திரம் : புதுமையான நாள். அஸ்தம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள். சித்திரை : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
துலாம்: நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு உண்டாகும். சுப காரிய எண்ணங்கள் ஈடேறும். முயற்சிக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். மனதளவில் புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். நெருக்கடியாக இருந்த சிக்கல்கள் குறையும். வியாபாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வீர்கள். நிர்வாக திறமைகளால் மேன்மை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் சித்திரை : ஒத்துழைப்பு உண்டாகும். சுவாதி : மதிப்புகள் கிடைக்கும். விசாகம் : மேன்மை உண்டாகும்.
விருச்சிகம்: மனதில் இருந்து வந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். தடைப்பட்ட சில பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். பணிபுரியும் இடத்தில் உடனிருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் சிந்தித்து செயல்படவும். திறமைக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் விசாகம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். அனுஷம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். கேட்டை : புரிதல்கள் மேம்படும்.
தனுசு: பொது காரியங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். தாய் வழி உறவினர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கால்நடை வியாபாரத்தில் மேன்மை உண்டாகும். வர்த்தக தொடர்பான சில ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். சமூக கல்விகளில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மூலம் : ஆர்வம் ஏற்படும். பூராடம் : மேன்மை உண்டாகும். உத்திராடம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
மகரம்: பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். உத்தியோக பணிகளில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். மனதில் இருக்கும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதில் கவனம் வேண்டும். வாகன பயணங்களில் விவேகம் அவசியம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். உயர் அதிகாரிகளுடன் நிதானத்துடன் செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திராடம் : குழப்பங்கள் உண்டாகும். திருவோணம் : கவனம் வேண்டும். அவிட்டம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும்.
கும்பம்: சகோதர வகையில் உதவிகள் கிடைக்கும். பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். உறவுகள் வழியில் அனுகூலமான செய்திகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில தந்திரங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். முயற்சிக்கான பாராட்டுகள் கிடைக்கும். சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடி வரும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் அவிட்டம் : உதவிகள் கிடைக்கும். சதயம் : அனுகூலமான நாள். பூரட்டாதி : எண்ணங்கள் கைகூடும்.
மீனம்: உத்தியோக பணிகளில் மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வரவைக் காட்டிலும் செலவு மேம்படும். கூட்டாளிகளுடன் சிறுசிறு விவாதங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஓரளவு குறையும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் மேன்மை உண்டாகும். குடும்ப பெரியவர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : திறமைகள் வெளிப்படும். உத்திரட்டாதி : வாதங்கள் நீங்கும். ரேவதி : அனுசரித்து செல்லவும்.