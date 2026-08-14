/ஆடி கடைசி வெள்ளி ராசிபலன் : இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்...?

August 14 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 29ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 14), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: வியாபாரம் நிமித்தமான அறிமுகங்கள் ஏற்படும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கை மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வெளியூர் பயணங்களால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். கலகலப்பான பேச்சுக்கள் மூலம் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். மனதளவில் மாற்றங்கள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். பரணி : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கிருத்திகை : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
ரிஷபம்: உறவினர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். மனை தொடர்பான பணிகளில் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். வியாபார பணிகளில் தவறிய சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். நீண்ட நாள் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வும் அதற்கான உதவியும் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த வாக்குவாதங்கள் குறையும். பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். ரோகிணி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மிருகசீரிஷம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: வியாபாரத்தில் கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். பொதுமக்கள் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். பணி புரியும் இடத்தில் நன்மைகள் உண்டாகும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் மூலம் அனுபவங்கள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : உதவிகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : முன்னேற்றம் உண்டாகும். புனர்பூசம் : அனுபவங்கள் உருவாகும்.
கடகம்: புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள். உறவுகளால் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் குறையும். ஆடம்பரமான செலவுகளை குறைத்து சேமிப்பை பயன்படுத்துவீர்கள். ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் விவேகத்துடன் செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் புனர்பூசம் : நெருக்கடிகள் குறையும். பூசம் : ஆர்வம் உண்டாகும். ஆயில்யம் : விவேகத்துடன் செயல்படவும்.
சிம்மம்: மனதளவில் சில தயக்கங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கருத்துகளுக்கு உண்டான மதிப்புகள் தாமதமாக கிடைக்கும். வியாபாரம் நிமித்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். அணுகுமுறைகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். விவேகமான செயல்பாடுகள் உங்கள் மீதான மதிப்பினை உருவாக்கும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருஞ்சிவப்பு நிறம் மகம் : மதிப்புகள் தாமதமாகும். பூரம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். உத்திரம் : புரிதல் உண்டாகும்.
கன்னி: குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் தன வரவுகள் கிடைக்கும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகளில் பொறுமை வேண்டும். மனதை உறுத்திய சில கவலைகள் குறையும். பிற மொழி பேசும் மக்களின் அறிமுகங்கள் உருவாகும். வியாபாரம் நிமித்தமான தடைகள் விலகும். உத்தியோகப் பணிகளில் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும். அஸ்தம் : பொறுமை வேண்டும். சித்திரை : தடைகள் விலகும்.
துலாம்: உத்தியோக பணிகளில் அனுசரித்து செல்லவும். அரசு பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். எதிர்பாலின மக்கள் வழியில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். மருத்துவத் துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் ஓரளவு குறையும். வியாபார பணிகளில் முதலீடுகள் மேம்படும். பூர்வீக சொத்துக்களால் இலாபம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் சித்திரை : அனுசரித்து செல்லவும். சுவாதி : சாதகமான நாள். விசாகம் : இலாபம் மேம்படும்.
விருச்சிகம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். தடைப்பட்ட சில வேலைகள் நிறைவு பெறும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். வியாபார நிமித்தமான சிந்தனைகள் மேம்படும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். சுவையான உணவுகளை உண்டு மகிழ்வீர்கள். சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடி வரும். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகாரம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் விசாகம் : மகிழ்ச்சியான நாள். அனுஷம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். கேட்டை : அதிகாரம் மேம்படும்.
தனுசு: நினைத்த காரியம் எண்ணிய விதத்தில் முடியும். உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டாகும். ஜாமீன் விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வேலைக்கான முயற்சிகள் ஈடேறும். மருத்துவத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய அனுபவம் உண்டாகும். உறவினர்களால் மதிப்புகள் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் மூலம் : உயர்வு உண்டாகும். பூராடம் : சிந்தித்து செயல்படவும். உத்திராடம் : மதிப்புகள் மேம்படும்.
மகரம்: தொழிலில் அபிவிருத்திக்கான சூழல் ஏற்படும். வருமானத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிற்சங்க பணிகளில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு திறமைக்கு ஏற்ப சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் உத்திராடம் : அபிவிருத்தியான நாள். திருவோணம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்: வர்த்தக பணிகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதில் புது விதமான ஆசைகள் உருவாகும். புத்திக் கூர்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தந்தை வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். மனதளவில் புதிய தெளிவுகள் உண்டாகும். கலை சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். ஆராய்ச்சி கல்வியில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : ஆசைகள் உருவாகும். சதயம் : ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். பூரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மீனம்: கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். தாய் வழி உறவினர்கள் மூலம் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணியில் உயர்வான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். விவசாயப் பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். வழக்குகளில் இருந்து வந்த இழுபறிகள் குறையும். மனை சார்ந்த வியாபாரத்தில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் பூரட்டாதி : உதவிகள் கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி : உயர்வான நாள். ரேவதி : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.