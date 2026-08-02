/ஆகஸ்ட் 2: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது...?

August 2 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 17ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 2), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
August 2, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 17ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 2) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:49 முதல் மதியம் 12:40; அமிர்த காலம் - மதியம் 01:19 முதல் மதியம் 02:58 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:22 முதல் காலை 05:10 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 04:57 முதல் மாலை 06:31 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 12:15 முதல் மதியம் 01:49 வரை; குளிகை - மதியம் 03:23 முதல் மாலை 04:57 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மாலை 04:51 முதல் மாலை 05:41 வரை. சூரியோதயம் - காலை 05:58 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:32. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் உருவாகும். இடது கண் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் மேம்படும். தூர தேச பயண எண்ணங்கள் கைகூடிவரும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். அலங்கார விஷயங்களில் ஈர்ப்புகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் அஸ்வினி : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பரணி : ஆர்வம் மேம்படும். கிருத்திகை : ஈர்ப்புகள் ஏற்படும்.
ரிஷபம்: ஆரோக்கியம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். புதுவிதமான இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சுப காரியங்களை முன் நின்று செய்வீர்கள். அனுபவம் மிக்க வேலையாட்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சேமிப்பு சார்ந்த எண்ணம் மேம்படும். பணி சார்ந்த சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம் கிருத்திகை : சிந்தனைகள் மேம்படும். ரோகிணி : மாற்றமான நாள். மிருகசீரிஷம் : புரிதல் உண்டாகும்.
மிதுனம்: சுபகாரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். பயணம் முயற்சிகளில் சாதகமான சூழல் அமையும். உயர் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். எதிர்பாராத சிலரின் உதவியால் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வர்த்தக பணிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படுவது மேன்மையை ஏற்படுத்தும். கல்வி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெண்மை நிறம் மிருகசீரிஷம் : எண்ணங்கள் ஈடேறும். திருவாதிரை : நம்பிக்கை ஏற்படும். புனர்பூசம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
கடகம்: உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலை ஆட்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் நீங்கும். வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். சகோதர வகையில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகள் மேம்படும். வெளி வட்டாரங்களில் புதிய அனுபவங்கள் உருவாகும். சொத்துப் பிரச்சனைகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் புனர்பூசம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பூசம் : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். ஆயில்யம் : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: செய்யும் பணிகளில் கவனம் வேண்டும். தொழிலில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் ஏற்படும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். விவசாய பணிகளில் அலைச்சல் உண்டாகும். இனம் புரியாத சில சிந்தனைகளால் தடுமாற்றம் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மகம் : கவனம் வேண்டும். பூரம் : அலைச்சல் உண்டாகும். உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கன்னி: எண்ணங்களை செயல் வடிவில் மாற்றுவீர்கள். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவார்கள். வாழ்க்கை துணைவர் வழியில் ஆதரவு மேம்படும். எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தடைப்பட்ட சுப காரியம் நடைபெறும். அலுவலகப் பணிகளில் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் பச்சை நிறம் உத்திரம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். அஸ்தம் : ஆதரவு மேம்படும். சித்திரை : திறமை வெளிப்படும்.
துலாம்: விவசாய பணிகளில் லாபகரமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். தொழில் நுட்ப கருவிகளில் கவனம் வேண்டும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயணங்கள் கைக்கூடும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். ஆடம்பரமான சிந்தனைகளை தவிர்த்து சிக்கனமாக செயல்படுவீர்கள். நண்பர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் சித்திரை : கவனம் வேண்டும். சுவாதி : சாதகமான நாள். விசாகம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: வியாபாரத்தில் இருந்துவந்த போட்டிகள் குறையும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மனதில் இனம் புரியாத சிந்தனைகள் மூலம் புதுவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும். இலக்கிய துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோக பணிகளில் புதிய பொறுப்புகளும் வாய்ப்புகளும் ஏற்படும். தனவரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் விசாகம் : போட்டிகள் குறையும். அனுஷம் : அனுபவங்கள் ஏற்படும். கேட்டை : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
தனுசு: திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். வீடு வாகனங்களை சீர் செய்வீர்கள். உடல் ஆரோக்கிய தொடர்பான விரயங்கள் ஏற்படும். வியாபார எதிர்ப்புகளை சமாளிப்பீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உழைப்புக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மூலம் : அனுபவம் கிடைக்கும். பூராடம் : விரயங்கள் ஏற்படும். உத்திராடம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
மகரம்: வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். மறைமுகமான எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். பழைய நண்பர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். கடன்களை அடைப்பதற்கான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உறவுகளிடத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். திட்டமிட்ட காரியங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் உத்திராடம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். திருவோணம் : சந்திப்புகள் ஏற்படும். அவிட்டம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
கும்பம்: கொடுத்த வாக்குறுதிகளை செயல்படுத்துவீர்கள். சுபகாரிய செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். பெற்றோர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். ஆபரண சேர்க்கைகள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோகத்தில் மறைமுகமான தடைகள் தோன்றி மறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் அவிட்டம் : சிந்தித்து செயல்படவும். சதயம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : தடைகள் மறையும்.
மீனம்: இனம்புரியாத சில சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். புதுவிதமான செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். எதிர்காலம் தொடர்பான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். முன்கோபம் இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : குழப்பங்கள் உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : புரிதல் உண்டாகும். ரேவதி : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.