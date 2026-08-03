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ஆகஸ்ட் 3: இன்று ஆடி பெருக்கு... எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பான நாள்...?

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST

August 3 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 18ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 3), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

August 3 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 18ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 3), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கு தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்1/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்2/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

மேஷம்: விலகி சென்றவர்கள் பற்றிய சிந்தனை உண்டாகும். மனை சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாகும். அலுவலகப் பணிகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். உறவினர்கள் வழியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரப் பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். வீடு மாற்றம் குறித்த சிந்தனை உண்டாகும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் தெளிவினை ஏற்படுத்தும். கல்வி பணிகளில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் அஸ்வினி : உதவிகள் சாதகமாகும். பரணி : முன்னேற்றம் ஏற்படும். கிருத்திகை : ஆர்வமின்மை குறையும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்3/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

ரிஷபம்: ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். திறமைக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். செல்வ சேர்க்கை தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடும். இணையத் துறைகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் கிருத்திகை : மதிப்புகள் கிடைக்கும். ரோகிணி : தெளிவு பிறக்கும். மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்4/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

மிதுனம்: வியாபார தொடர்பான கடன் உதவிகள் கிடைக்கும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் உண்டாகும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயண சிந்தனைகள் மேம்படும். சமூக நிகழ்வுகளால் மனதளவில் சில மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சவாலான செயல்களையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். கௌரவ பதவிகள் மூலம் செல்வாக்குகள் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : உதவிகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : மாற்றம் ஏற்படும். புனர்பூசம் : செல்வாக்குகள் மேம்படும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்5/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

கடகம்: வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு மேம்படும். வெளியூர் பணி நிமித்தமான முயற்சிகள் கைகூடும். இறை சார்ந்த பயணங்கள் சாதகமாக அமையும். எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்டகரமான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிர்வாக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் ஊதா நிறம் புனர்பூசம் : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பூசம் : முயற்சிகள் கைகூடும். ஆயில்யம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்6/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

சிம்மம்: குடும்பத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். நண்பர்களிடத்தில் வாதங்களை தவிர்க்கவும். உயர்கல்வியில் கவனம் வேண்டும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பது தவிர்க்கவும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை தவிர்க்கவும். திடீர் செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மகம் : தாமதம் உண்டாகும். பூரம் : கவனம் வேண்டும். உத்திரம் : நெருக்கடியான நாள்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்7/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

கன்னி: வியாபாரப் பணிகளில் இருந்துவந்த தடை, தாமதங்கள் குறையும். போட்டி தேர்வுகளில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். காப்பீடு பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் மனதில் அதிகரிக்கும். எழுத்து சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் உத்திரம் : தாமதங்கள் குறையும். அஸ்தம் : அறிமுகம் கிடைக்கும். சித்திரை : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்8/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

துலாம்: கடன் சார்ந்த இன்னல்கள் குறையும். புதிய விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். உறவினர்கள் வருகை உண்டாகும். கனிவான பேச்சுக்களால் காரிய சித்தி ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் சில நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். வெளியூர் தொடர்பான பணிகளில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். அனுபவம் மிக்கவர்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை உருவாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் சித்திரை : இன்னல்கள் குறையும். சுவாதி : நுணுக்கங்களை  அறிவீர்கள். விசாகம் : மாற்றமான நாள்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்9/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

விருச்சிகம்: மாற்றமான சிந்தனைகள் மூலம் புதுவிதமான அனுபவங்களும் சூழ்நிலைகளும் உருவாகும். உங்கள் மீதான அவப்பெயர்கள் அகலும். வழக்கு செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். எதிர்காலம் தொடர்பான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். பூர்விக சொத்துக்கள் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பத்திரம் தொடர்பான பணிகளில் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் விசாகம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அனுஷம் : பொறுமை வேண்டும். கேட்டை : சிந்தனைகள் மேம்படும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்10/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

தனுசு: உறவினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் மூலம் வியாபாரத்தில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிர்பாலின மக்கள் மூலம் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விவசாயம் சார்ந்த பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். புதிய வீடு மற்றும் மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் உருவாகும். பயணங்களில் இருந்து வந்த காலதாமதம் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மூலம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூராடம் : அனுகூலமான நாள். உத்திராடம் : தாமதம் குறையும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்11/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

மகரம்: புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடிவரும். விமர்சன பேச்சுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. மாறுபட்ட அணுகு முறையில் செயல்படுவீர்கள். சொத்து விற்பது, வாங்குவதில் லாபமான சூழல் அமையும். புதிய மின்சார பொருட்களை வாங்குவீர்கள். துணைவர் வழியில் மதிப்பு மரியாதை மேம்படும். பணி நிமித்தமான உதவிகள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திராடம் : ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். திருவோணம் : லாபமான நாள். அவிட்டம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்12/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

கும்பம்: குடும்பத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் குறையும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். இழுபறியான சில வரவுகள் மூலம் மனதில் குழப்பமான சூழல் அமையும். பணி நிமித்தமான அலைச்சல் மேம்படும். வியாபார பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். வாக்குறுதிகள் அளிக்கும் போது சிந்தித்து செயல்படவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : வேறுபாடுகள் குறையும். சதயம் : குழப்பமான நாள். பூரட்டாதி : சிந்தித்து செயல்படவும்.

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்13/13

ஆகஸ்ட் 3 ராசிபலன்

மீனம்: மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மாறுபட்ட அணுகுமுறைகள் மூலம் பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். எதிர்பாராத சிலரின் சந்திப்புகளால் மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரப் பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். எதிலும் திருப்தியற்ற சூழல் அமையும். பிடிவாத போக்கினை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. அதிகாரிகளால் அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : தீர்வு கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி : மேன்மை உண்டாகும். ரேவதி : அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.

TAGS:
horoscope
Daily Raasipalan

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