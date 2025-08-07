இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 7 வியாழக்கிழமை ; இந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்கணும்...!!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 7 வியாழக்கிழமை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 7 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் - இன்று பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து, பழைய நண்பரைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். பயணத்தின்போது கவனமாக இருப்பது அவசியம்.
ரிஷபம் - வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். உங்கள் உடல்நிலை சிறப்பாக இருக்கும்.
மிதுனம் - சந்திராஷ்டமம் என்பதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம்.
கடகம் - உங்கள் மனம் குழப்பத்தில் இருக்கும். பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருங்கள்.
சிம்மம் - நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் வரும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
கன்னி - புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். தொழிலில் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
துலாம் - இன்று உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். உங்கள் பேச்சில் கவனம் தேவை.
விருச்சிகம் - காதல் வாழ்வில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். செலவுகளில் கவனமாக இருங்கள்.
தனுசு - அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்கும். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
மகரம் - காதல் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் ஏற்படலாம். சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி வரும்.
கும்பம் - உங்கள் நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலில் வெற்றிகள் குவியும். குடும்பத்துடன் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
மீனம் - உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உங்களின் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.