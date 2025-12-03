English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெறியோடு காத்திருக்கும் CSK... ஏலத்தில் இந்த இந்திய பௌலருக்கு கோடிகள் கொட்டுமாம்...!

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே அணி உள்பட பல அணிகள் இந்த இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரை எடுக்க அதிகம் போட்டிப்போடும் என கூறப்படுகிறது. அவர் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் இருந்து வெளிநாட்டு முன்னணி வீரர்கள் பலர் விலகியிருப்பதன் மூலம், உள்நாட்டு தொடர்களில் கலக்கிவரும் இந்திய வீரர்களுக்கு மவுஸ் எகிறியுள்ளது. அந்த வகையில், இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் பல அணிக்கு தேவையாக இருக்கிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. இரண்டு வாரங்களுக்கும் குறைவான நாள்களே இருக்கும் சூழலில், மினி ஏலத்தில் அணிகளின் பிளான், குறிவைக்கப்படும் வீரர்கள் குறித்த தகவல்கள் தினந்தினம் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. 

கடந்த நவம்பர் 30ஆம்  தேதியோடு மினி ஏலத்திற்கு வீரர்கள் பதிவுசெய்வதற்கான காலக்கெடு நிறைவடைந்தது. அதில், பாப் டூ பிளெசிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மொயின் அலி உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு பதிவு செய்யவில்லை. ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தே ஓய்வுபெற்றுவிட்டார். 

கேகேஆர் ரூ.64.3 கோடியுடனும், சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடனும் மினி ஏலத்திற்கு வர இருக்கிறது. இரு அணிகளிடமும் தொகை அதிகம் இருந்தாலும், இவர்களுக்கும் தேவையும் அதிகம் இருக்கிறது. ஆனால், மினி ஏலத்தில் இவர்கள் எதிர்பார்க்கும் வீரர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் ஆல்-ரவுண்டர்கள் தேவை என்ற சூழலில், கேம்ரூன் கிரீன், டேவிட் மில்லர், லியம் லிவிங்ஸ்டன் ஆகியோருக்கு தற்போது டிமாண்ட் அதிகரித்துள்ளது. 

பல வெளிநாட்டு வீரர்கள் ஏலத்தில் இருந்து ஜகா வாங்கிவிட்டதால், இந்த சீசனில் பல இந்திய வீரர்களுக்கும் கோடிகள் கொட்டப்போகிறது. குறிப்பாக, உள்நாட்டு தொடர்களில் கவனம் ஈர்க்கும் இளைஞர்கள் பலர் 'ஓவர்நைட்டில் ஒபாமா' ஆகும் வாய்ப்பும் அதிகம் இருக்கிறது. 

அந்த வகையில், ஜம்மு காஷ்மீர் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஒருவருக்கு வரும் ஏலத்தில் ஜாக்பாட் காத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுவரை அவரை 5 அணிகள் அழைத்து அவரது பந்துவீச்சை மேற்பார்வையிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. ஏலத்தில் சிஎஸ்கே, கேகேஆர் அணிகள் மட்டுமின்றி பல அணிகள் இவருக்கு போட்டிப்போட வாய்ப்புள்ளது. எனவே இவர் நிச்சயம் பல கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் போக வாய்ப்புள்ளது. 

ஜம்மு காஷ்மீர் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆகிப் நபிக்கு இந்தளவிற்கு டிமாண்ட் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 29 வயதான இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற துலீப் டிராபி தொடரில் 4 பந்தில் 4 விக்கெட்டை எடுத்து கவனம் ஈர்த்தார். முதல் தர போட்டிகளில் 125 விக்கெட், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 42 விக்கெட், டி20 போட்டிகளில் 37 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். தற்போது நடைபெற்று வரும் சையத் முஷ்டாக் டிராபி தொடரில் இவர் 4 போட்டிகளில் 9 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். நடப்பு SMAT தொடரில் அதிக விக்கெட் எடுத்தவர்களில் ஆகிப் நபி 4வது இடத்தில் இருக்கிறார். 

அனுபவம் கொண்ட ஆகிப் நபி மினி ஏலத்தில் பெரியளவுக்கு ஏலம் போவார் என கூறப்படும் வேளையில் முன்னாள் இந்திய வீரர் ரவிசந்திரன் அஸ்வினும் நேற்று ஆகிப் நபி குறித்து மறைமுகமாக ஒரு X பதிவை பதிவிட்டிருந்தார். அந்த பதிவில் பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் வீரரும், அந்த அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளருமான 'ஆகிப்' ஜாவத் புகைப்படத்தை ஒரு பக்கமும், ஆப்கானிஸ்தான் மூத்த வீரர் முகமது 'நபி' புகைப்படத்தை மறுபக்கமும் அவர் பதிவிட்டிருந்தார். 

அஸ்வினின் பதிவை அடுத்து, சிஎஸ்கே ஆகிப் நபியை ஏலம் எடுக்க வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது. ரஸ்ஸல் ஓய்வு குறித்தும் அஸ்வின் முன்னரே கணித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

IPL IPL 2026 IPL Mini Auction CSK Auqib Nabi IPL 2026 Mini Auction Chennai Super Kings KKR

