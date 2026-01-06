மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு: 60 வயதில் தொடங்கும் பென்ஷன்

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. இனி ஓய்வூதியம் பெற தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 60 வயதானவுடன் ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்.
Old Age Pension Scheme: முதியோர் ஓய்வூயதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? 60 வயது ஆனவுடன் தானாக எப்படி ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
உத்தரப் பிரதேச மாநில அரசு மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை அளிக்கவுள்ளது. உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள முதியவர்கள் இனி முதியோர் ஓய்வூதியத்தை எளிதாகப் பெற உள்ளனர். ஏனெனில், அந்த மாநிலத்தில் வசிப்பவர்கள் 60 வயதை அடைந்தவுடன், அலுவலகங்களுக்குச் சென்று அலைய வேண்டுய அவசியமின்றி, 'ஒரு குடும்பம் ஒரு அடையாளம்' என்ற குடும்ப அடையாள அட்டை தரவுத்தளத்தின் மூலம் தகுதி சரிபார்க்கப்பட்டு, ஓய்வூதியத் தொகை தானாகவே வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்படும்.
சமூக நலத்துறை மாநில அமைச்சர் (தனிப்பொறுப்பு) ஆசிம் அருண், ‘உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறையால் செயல்படுத்தப்படும் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2025-ஆம் ஆண்டில் மேலும் திறமையானதாக மாறியது. எட்டு மாதங்களில் 9.83 லட்சம் புதிய தகுதியுள்ள முதியவர்கள் சேர்க்கப்பட்டதன் மூலம், மாநிலம் முழுவதும் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 67.50 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.’ என கூறினார்.
இந்த திட்டத்தை அரசாங்கம் 'ஒரு குடும்பம் ஒரு அடையாளம்' என்ற குடும்ப அடையாள அட்டை அமைப்புடன் இணைக்கிறது. இது ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பதிவுசெய்து, வயது, அடையாளம் மற்றும் வருமான விவரங்களை டிஜிட்டல் முறையில் சரிபார்க்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்கள், 60 வயதை எட்டியவுடன், இந்த திட்டத்துக்கான தகுதி உறுதி செய்யப்பட்டு, தனி விண்ணப்பங்கள் அல்லது உள்ளூர் பரிந்துரைகள் இல்லாமல் ஓய்வூதியப் பண பரிமாற்றம் தானாகத் தொடங்கும்.
டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு மற்றும் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு ஆகியவை முதியோர் ஓய்வூதியத் தரவு நிர்வகிக்கப்படும் விதத்தை மாற்றியமைத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஏனெனில், பதிவுகள் இப்போது இணையதளத்தில் தொடர்ந்து சரிபார்க்கப்படுகின்றன, கள அறிக்கைகள் மத்தியப் பட்டியல்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன, மேலும் திட்டமிடப்பட்ட காலத்திற்குள் பணம் சரியான கணக்குகளுக்குச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, கொடுப்பனவுகள் மின்னணு முறையில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுவதற்காக, பயனாளிகள் பட்டியல்கள் தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன என்றும், இறந்த அல்லது தகுதியற்ற நபர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படுகின்றன என்றும் ஆசிம் அருண் கூறுகிறார். 2024-ல், அத்தகைய 1.77 லட்சம் பதிவுகள் நீக்கப்பட்டன, மேலும் 2025-ல் இது 3.32 லட்சமாகவும் உயர்ந்தது. இது உண்மையில் தகுதியுள்ளவர்களுக்கு மட்டும் ஓய்வூதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது.
2024 ஆம் ஆண்டு நீக்கப்பட்ட இறந்த / தகுதியற்ற பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.77 லட்சமாகவும் சேர்க்கப்பட்ட புதிய தகுதியுள்ள முதியவர்களின் எண்ணிக்கை 7.08 லட்சமாகவும் இருந்தது. 2025 ஆம் ஆண்டு நீக்கப்பட்ட இறந்த / தகுதியற்ற பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 3.32 சேர்க்கப்பட்ட புதிய தகுதியுள்ள முதியவர்களின் எண்ணிக்கை 9.83 லட்சமாகவும் இருந்தது.
சமூக நலத்துறையின் துணை இயக்குநர் அமர்ஜீத் சிங் விளக்குகையில், தகுதியுள்ள எந்தவொரு முதியவரும் முதியோர் ஓய்வூதிய உதவியை இழக்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதே துறையின் நோக்கம் என்றும், இந்த இலக்கை கடுமையான தரவுத்தளத் தூய்மைப்படுத்தலுடன் இணைப்பதாகவும் கூறுகிறார். இதன் மூலம் உண்மையான பயனாளிகள் பட்டியலில் நீடிக்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்யாதவர்கள் நீக்கப்படுகிறார்கள். இது, குடும்ப அடையாள அட்டை மற்றும் கள ஆய்வுகள் மூலம் தகுதியுள்ள நபர்களை மிகவும் முனைப்புடன் கண்டறியப்படுவதைக் காட்டுகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள், முன்பு சேர்க்கை குறைவாக இருந்த மாவட்டங்களில் திட்டத்தின் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துள்ளன.
உத்தர பிரதேச மாநில அரசு, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக குடும்ப அடையாள அட்டை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது. இதன் கீழ், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களின் நம்பகமான தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. இப்போது இதனுடன் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதா மாதம், ₹1,000 ஓய்வூதியம் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இந்தப் புதிய முறை மோசடியைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், தேவையில் இருக்கும் அனைத்து மூத்த குடிமக்களுக்கும் சரியான நேரத்தில் உதவி சென்றடைவதை உறுதி செய்யும். இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே (BPL) வரும் முதியோருக்கானது.
முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் சலுகைகளைப் பெற விரும்பினால், மூத்த குடிமக்கள் இனி இதற்காக தனியாக ஒரு படிவத்தை நிரப்ப வேண்டியதில்லை. குடும்ப ஐடி மூலம் அவர்கள் தானாக மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள்.
