பிரபல நடிகைக்கு திருமணம் கன்ஃபார்ம்..வெளியான அதிகரபூர்வ தகவல்!

Popular Actress Is Getting Married: 28 வயதிலேயே திருமணம் செய்யும் முடிவால் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் அடைய வைத்த பிரபல நடிகை!
Popular Actress Is Getting Married: சின்னத்திரையிலிருந்து வெள்ளித்திரை வரை பயணம் செய்த இவர், இனி வாழ்க்கைத் துணையுடன் புதிய பாதையை தொடங்குகிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
நடிகை திருமணம்: 28 வயது அடைந்த பிரபல நடிகை, தன் வாழ்க்கையின் முக்கிய கட்டத்திற்கு வந்துள்ளார். சின்னத்திரையிலும் வெள்ளித்திரையிலும் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்த இவர், தற்போது திருமணத்திற்கு தயாராக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
அவிகா கோர்: அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, அவிகா கோர். சிறிய வயதிலேயே ஹிந்தி சீரியல் பாலிகா வதுவில் "ஆனந்தி" என்ற கதாபாத்திரம் மூலம் புகழ் பெற்றார். அந்த பாத்திரம் ரசிகர்களை ஆழமாக கவர்ந்தது.
பெரிய திரை: சீரியல் வெற்றிக்குப் பிறகு, வெள்ளித்திரையில் மார்னிங் வாக் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளில் நடித்து ஹிட் படங்களை வழங்கி தெற்கிலும் ரசிகர்களை பெற்றார்.
ஷண்முகா: இந்த ஆண்டும் அவர் நடித்த ஷண்முகா என்ற தெலுங்கு படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. சின்ன திரையிலிருந்து பெரிய திரை வரை, தொடர்ந்து பிஸியாக இருந்தும், வாழ்க்கையில் புதிய முடிவெடுத்துள்ளார்.
சமூக ஆர்வலர்: அவிகா கோர் தனது வாழ்க்கை துணையாக சமூக ஆர்வலர் மிலிந்த் சந்த்வானியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். இவர்களுடைய உறவு பல காலமாக ரசிகர்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும், இப்போது அவர்கள் திருமணத்தை அறிவித்துள்ளனர்.
திருமண நாள்: வரும் 30ஆம் தேதி இவர்களின் திருமணம் நடைபெற உள்ளது. கடந்த ஜூன் மாதமே நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. இப்போது அந்த அழகான காதல், திருமணமாக மாறப் போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சூப்பர் ஜோடி: அவிகா கோர் மற்றும் மிலிந்த் சந்த்வானி ஜோடிக்கு ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகளை மழையாக பொழிந்து வருகின்றனர். இளம் ஜோடியின் திருமணம் பெரும் கொண்டாட்டமாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.