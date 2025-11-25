செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்யக்கூடாத தவறுகள்! கடன்ல மாட்டிப்பீங்க..

Avoid Doing These Things On Tuesday: ஆன்மீக ரீதியாக செவ்வாய்கிழமைகளில் சில விஷயங்களை செய்யக் கூடாது என சொல்லப்படுகிறது. இதனால், உங்களுக்கு பணப் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஆன்மீக ரீதியாக செவ்வாய் கிழமை மங்களகரமான நாளாக பார்க்கப்படுகிறது. செவ்வாய் கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த நாளாகவும் கருதப்படுகிறது. மேலும், செவ்வாய்கிழமைகளில் அனுமனுக்கு உரிய நாளாகவும் ஆன்மீக ரீதியாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, செவ்வாய்கிழமைகளில் சில தவறுகளை செய்யக் கூடாது என சொல்லப்படுகிறது. அது என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஆன்மீக ரீதியாக செவ்வாய்கிழமைகளில் கருப்பு நிற ஆடைகளை அணிய கூடாதாம். செவ்வாய்க்கிழமை சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு அல்லது காவி நிற ஆடைகளை அணிவது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. கருப்பு நிற ஆடைகளை அணியும் போது, செவ்வாய் கிரகத்தின் கோபத்தை துண்டி, நிதி சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது.
செவ்வாய்கிழமைகளில் கத்திகள், கத்தரிக்கோல், ஊசிகள் அல்லது பிற கூர்மையான பொருட்களை வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய்க்கிழமை இந்தப் பொருட்களை வாங்குவது குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகளை அதிகரிக்கும் எனவும் நிதி ரீதியான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக் கூடும் என சொல்லப்படுகிறது
செவ்வாய்க்கிழமை கடன் வாங்கவோ அல்லது கடன் கொடுக்கவோ கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நாளில் கடன் வாங்கிய பணத்தை திருப்பிச் செலுத்துவதும் திரும்பப் பெறுவதும் மிகவும் சவாலானதாக மாறக் கூடும் என ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்படுகிறது. இதனால், உங்களது வீடுகளில் பணப் பிரச்னை அதிகரிக்கும்.
செவ்வாய்கிழமைகளில் இறைச்சி, மது போன்வற்றை சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டும் என ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால், இது துரதிர்ஷ்டத்தை அழைப்பதோடு, லட்சுமி தேவி வீட்டிற்குள் வராமல் இருப்பதாகவும் ஆன்மீகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எந்த நாளிலும் சண்டையிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றாலும், குறிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமை அதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த நாளில் எந்த விதமான தகராறிலும் ஈடுபடுவது கடுமையான தீங்கு விளைவிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
செவ்வாய்க்கிழமை முதலீடு செய்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் இந்த நாளில் எங்கும் பணத்தை முதலீடு செய்வது நல்லதாகக் கருதப்படுவதில்லை. செவ்வாய் கிழமையில் முதலீடு செய்து நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம் என சொல்லப்படுகிறது.