கணவர்களின் இந்த 5 விஷயங்கள் மனைவிகளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதாம்.. உஷார்!

இன்றைய காலத்தில் கணவன் - மனைவி இடையே பல்வேறு சண்டைகள் ஏற்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது. இதனை எப்படி சரி செய்யலாம் என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மனைவியை வேறு எந்த பெண்ணுடனோ அல்லது குறிப்பாக தனது சொந்த அம்மாவுடனோ கணவர்கள் ஒப்பிட்டு பேசுவதை எந்த மனைவியும் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டார்கள்; இது உறவில் பெரிய விரிசலை ஏற்படுத்தும்.
மனைவியின் கருத்துக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்காமல், அவரை மற்றவர்கள் முன்போ அல்லது தனியாகவோ மரியாதை குறைவாக நடத்துவது அவர்களை மிகவும் காயப்படுத்தும்.
சில நேரங்களில் உறவை காப்பாற்ற பொய் சொல்வது தற்காலிகமாக உதவினாலும், கணவர் தொடர்ந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் பொய் சொல்லும் பழக்கம் மனைவியின் நம்பிக்கையை முற்றிலுமாக உடைத்துவிடும்.
நாள் முழுவதும் வேலை மற்றும் குடும்ப பொறுப்புகளில் இருக்கும் மனைவிகள், கணவர் தங்களிடம் பேச வேண்டும் என ஆசைப்படுவார்கள்; அவர்கள் பேசுவதை கணவர்கள் உதாசீனப்படுத்துவது பெரும் எரிச்சலை உண்டாக்கும்.
வீட்டிற்கு வந்த பிறகும் மனைவியுடன் நேரத்தை செலவிடாமல், எப்போதும் மொபைல் போனிலேயே மூழ்கி கிடப்பது மனைவியை கடுமையாக கோபப்படுத்தும் செயல்களில் ஒன்றாகும்.
திருமண உறவை மகிழ்ச்சியாக கொண்டு செல்ல ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்ய வேண்டியதில்லை; கணவர்கள் தினமும் சிறிது நேரம் ஒதுக்கி, மனைவியின் உணர்வுகளை காதுகொடுத்து கேட்டாலே பல சச்சரவுகளை தவிர்க்கலாம்.