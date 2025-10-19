English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தீபாவளிக்கு கிரெடிட் கார்டில் இந்த 3 விஷயங்களை செய்யாதீங்க... நிம்மதியாக வாழலாம்!

தீபாவளிக்கு கிரெடிட் கார்டில் இந்த 3 விஷயங்களை செய்யாதீங்க... நிம்மதியாக வாழலாம்!

Credit Card Tips: தீபாவளி சீசனையொட்டி, கிரெடிட் கார்ட் வைத்திருப்பவர்கள் இந்த மூன்று விஷயங்களை செய்யாமல் இருந்தால், கவலையின்றி இருக்கலாம்.
தீபாவளி சீசனையொட்டி, எக்கச்சக்க தள்ளுபடிகள், ஆப்பர்கள் கிடைக்கும். பார்க்கும் இடமெல்லாம், 'இப்போது வாங்கிக்கொண்டு, பின்னர் பணம் கொடுங்கள்' என்ற ஆப்ஷனும் இருக்கும்.   

ஆனால், இப்படி பண்டிகையில் தேவைக்கு அதிகமாக பொருள்களை வாங்கினால் அது மாதம் உங்களின் கிரெடிட் கார்ட் பில் எகிறிவிடும். தீபாவளிக்கு பின் உங்களின் மாதத் தவணை சுமை கூடிவிடும். அந்த வகையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு இந்தத மூன்று விஷயங்களை செய்யாமல் இருந்தால் நீங்கள் நிம்மதியுடன் இருக்கலாம்.   

1. ATM மூலம் பணத்தை எடுக்காதீர்கள்: சில வங்கிகள் தங்களின் கிரெடிட் கார்டுகளை எந்த நேரத்திலும் பயன்படுத்தி கையில் ரொக்கமாக பணத்தை எடுக்கலாம் என கூறுவார்கள், இது சிறப்பானதாகவும் தோன்றும். ஆனால் இதில்தான் ஆபத்து இருக்கிறது. இது உங்களுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். ஏடிஎமில் நீங்கள் பணம் எடுத்துவிட்டாலே வட்டி அதிகரிக்க தொடங்கும்.  

இதற்கு உங்களிடம் 2.5% அல்லது 3.5% வட்டி வசூலிப்பார்கள். இதற்கு Transcation Fee வேறு இருக்கும், Grace Period இருக்காது. எனவே, நீங்கள் ரூ.10 ஆயிரத்தை கிரெடிட் கார்ட் மூலம் எடுத்தால் ரூ.300 - ரூ.400 வட்டி கொடுக்க வேண்டியது வரும்.   

2. வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைகள் வேண்டாம்: தீபாவளிக்கு பல வெளிநாட்டு இணையத்தளங்களில் மக்கள் பொருள்கள், பரிசுகளை ஆர்டர் செய்வராக்ள். இதற்கும் கிரெடிட் கார்டைதான் பயன்படுத்துவார்கள். இது எளிமையாக இருந்தாலும், உங்களிடம் இருந்து மறைமுகமாக கட்டணத்தை வசூலிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.   

அனைத்து வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைக்கும் வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனை கட்டணம் தனியாக இருக்கும். இது உங்களின் பரிவர்த்தனை தொகையில் 3% - 4% ஆக இருக்கும். தொடர்ந்து டாலர் விலையும் உயர்ந்து, ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ந்தால் கிரெடிட் கார்ட் பில் வரும்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும். இதனால், Prepaid Forex கார்டு அல்லது சர்வதேச டெபிட் கார்டை பயன்படுத்தலாம்.   

3. Balance Transfer ஆபத்து: ஒரு சில வங்கிகள், ஒரு கிரெடிட் கார்டை வைத்து, இன்னொரு கிரெடிட் கார்ட் பில் கட்டணத்தை செலுத்த அனுமதி அளக்கும். இது அருமையான வாய்ப்பு என்ற தோன்றும், ஆனால் இது கடன் என்னும் வலையில் உங்களை சிக்கவைக்கும்.   

Balance Transfer செய்யும்போது பரிமாற்ற கட்டணம் அல்லது செயலாக்க கட்டணம் ஆகியவை வசூலிக்கப்படும். சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தாவிட்டால் வட்டி எகிறதும். இதை தொடர்ந்து செய்தால் உங்களின் CIBIL ஸ்கோர் மோசமாகிவிடும். 

