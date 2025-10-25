ஆத்தாடி இவ்வளவா? 2026ஆம் ஆண்டில் உச்சம் தொடும் தங்கம் விலை.. அதிரவைக்கும் பாபா வங்காவின் கணிப்பு

Baba Vanga Prediction On Gold Rate: 2025ஆம் ஆண்டில் தங்கம் விலை உச்சத்தை தொட்டிருக்கும் நிலையில், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு தங்கத்தின் விலை நிலவரம் குறித்து பாபா வங்காவின் கணிப்புகள் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியது.
நடுத்தர வர்கத்தினரின் பிரதான முதலீடாக கருதப்படும் தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் உச்சம் தொட்டு வருகிறது. சர்வதேச அளவில் நிலவும் போர் பதற்றம், வரி விதிப்பு போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து வருகிறது. இதனால், சாமானியர்கள் தங்கம் வாங்குவது எட்டாங்கனியாக மாறியுள்ளது.
2025ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு சுமார் ரூ.50,000 இருந்த நிலையில், தற்போது தங்கத்தின் விலை ரூ.1,00,000 தாண்டி உள்ளது. தற்போது சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.92,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.11,500க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இப்படியாக சென்றால், 2025ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் தங்கம் விலை ரூ.1.50 லட்சத்தை நெருங்கும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர். இதனால், சாமானியர்கள் தங்கம் வாங்குவது பெரும் சவாலாக மாறக் கூடும். இப்படியான நிலையில், தங்கம் விலை குறித்து பாபா வங்காவின் கணிப்புகள் வைரலாகி வருகிறது.
பாபா வங்காவின் கணிப்புகள் மிகவும் பிரபலமானவை. பல்வேறு உலக நிகழ்வுகளை அவர் துல்லியமாக கணித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் இரட்டை கோபுர தாக்குதல், ஜப்பான சுனாமி, சோவியத் யூனியன் உடைந்தது என பல விஷயங்களை அவர் கணித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தங்கம் விலை பாபா வங்கா கணித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது.
அவரது கணிப்பின்படி,2026ஆம் ஆண்டு சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படக் கூடும் என்றும் இதனால், தங்கம் விலை உயரக் கூடும் என பாபா வங்கா கணித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடி, பணத்தட்டுப்பாடு, பங்குச்சந்தை சரிவு போன்றவை ஏற்படக் கூடும் என பாபா வங்கா கணித்துள்ளார்.
எனவே, பாபா வங்காவின் கணிப்புகளின் படி, தங்கம் உச்சம் தொடுமா என்பதெல்லாம் தெரியவில்லை. ஆனால், சர்வதேச அளவில் நெருக்கடி ஏற்படும்போது எல்லாம் தங்கத்தின் விலை குறைந்தபாடில்லை. எப்போதுமே தங்கத்தின் விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. எனவே, 2026ஆம் ஆண்டில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
முன்னதாக, 2026ஆம் ஆண்டு தங்கம் விலை 25 சதவீதம் முதல் 40 சதவீதம் வரை உயரக் கூடும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர். 2026ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்குள் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2 லட்சத்தை நெருங்கும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் நகை வாங்குவது எட்டாங்கனியாக மாற உள்ளது.