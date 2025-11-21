2026ல் உலகிற்கு பேரழிவு? கதிகலங்க வைக்கும் பாபா வாங்காவின் கணிப்புகள்!

Baba Vanga Scary Prediction On 2026 : உலகின் தீர்க்கதரிசி என்று கூறப்படும் பாபா வாங்கா, 2026ஆம் ஆண்டு குறித்து கூறியிருக்கும் கணிப்புகள் கதிகலங்க வைத்துள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Baba Vanga Scary Prediction On 2026 : உலகின் முக்கிய தீர்க்கதரிசியாக பார்க்கப்படுபவர், பாபா வாங்கா. இவர், 2026ஆம் ஆண்டு குறித்து சில பயமுறுத்தும் வகையிலான சில கணிப்புகள் இருக்கின்றன. உலகப்போர், ஏஐ குறித்து இருக்கும் இந்த கணிப்புகள் குறித்த விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
பல்கேரியா நாட்டை சேர்ந்த தீர்க்கதரிசியாக கருதப்படுபவர் பாபா வாங்கா. 1911ஆம் ஆண்டில் பிறந்த இவர், 1996ல் காலமானார். பிறப்பிலேயே இவருக்கு கண்பார்வை கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது. இவர் இறக்கும் முன்பு, பல நூறு ஆண்டுகளுக்கான கணிப்புகளை எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்திருக்கிறார்.
2026 புத்தாண்டு, இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பிறக்க இருக்கிறது. இதையடுத்து பாபா வாங்காவின் கணிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இவர் இதில் கூறியிருக்கும் விஷயங்கள், நமக்கு அடிவயிற்றில் புளியை கரைக்கும் வகையில் இருக்கின்றனர்.
2026ஆம் ஆண்டில், இயற்கை பேரழிவுகள் ஏற்படக்கூடும் என்று பாபா வாங்கா தனது குறிப்புகளில் எச்சரித்திருக்கிறார். இவை, பூகம்பங்கள், எரிமலை வெடிப்புகள் உள்ளிட்டவை அடங்கியவையாக இருக்கின்றன.
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இயற்கை பேரழிவுகளான எரிமலை வெடிப்புகள், கடுமையான காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்று பாபா வாங்கா கணித்திருக்கிறார். இதனால், பூமியில் உள்ள 7 முதல் 8 சதவீதம் பேர் பாதிக்கப்படலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
2026ஆம் ஆண்டில், மூன்றாம் உலகப்போர் வெடிக்கும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்திருக்கிறார். இது, உலகில் நிகழும் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், இதனால் பல நாடுகளுக்கு இடையே பதற்றங்கள் நிலவும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். ரஷ்யா-அமெரிக்கா இடையேயான நேரடி மோதலுடன் இதனை தொடர்பு படுத்தி பலர் பேசி வருகின்றனர்.
2026ஆம் ஆண்டில், பூமியில் வேற்றுகிரகவாசிகள் தாக்குதல் நடத்தலாம் என்று பாபா வாங்கா கணித்திருக்கிறார். இவரது கணிப்புகளை வைத்து பார்த்தால், சரியாக 2026ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் வேற்றுகிரக வாசிகள் பூமியை தாக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
2026ல் AI எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு வேகமாக எழுச்சி பெறும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இவை, மனித குலத்திற்கு எதிரான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் என்றும், இதனால், மனித வாழ்வில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்றும் கூறுகிறார். பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.