Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?

Bad Girl Movie Review: சமூகம் “கெட்ட பெண்” என்று சொல்லும் பெண் யார்? அவளின் வாழ்க்கை உண்மையில் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்ததுண்டா?
Bad Girl Movie Review: புதிய இயக்குநர் வர்ஷா பாரத் இயக்கிய Bad Girl, பெண்களின் சுதந்திரம் மற்றும் வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்ட கதை. அஞ்சலி சிவராமன் நடித்த ரம்யா கதாபாத்திரம், ஒவ்வொரு பெண்ணின் அனுபவங்களையும் பிரதிபலிக்கிறது.
Bad Girl: புதிய இயக்குநர் வர்ஷா பாரத் இயக்கிய Bad Girl படம், பெண்களின் விடுதலை மற்றும் வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்ட கதை. சமூகம் “கெட்ட பெண்” என்று குற்றம் சாட்டும் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை எளிமையாகவும் உண்மையாகவும் படம் வெளிப்படுத்துகிறது.
டீசர்: படத்தின் டீசர் வெளியானதும் சர்ச்சைகள் எழுந்தன. பிராமிணர்களை சித்தரித்த விதம் மற்றும் சிறுவர்கள் புகை, மதுபான பழக்கத்தில் ஈடுபடுவது போன்ற காட்சிகள் காரணமாக, நீதிமன்றம் டீசரை YouTube-இல் இருந்து நீக்க உத்தரவிட்டது. பின்னர் சிறு திருத்தங்களுடன் மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது.
மரபு எதிர்ப்பு: கதாநாயகி ரம்யா (அஞ்சலி சிவராமன்) ஒரு கடுமையான பிராமண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். பெண்கள் பராமரிப்பாளர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற பாரம்பரியமும், மாதவிடாய் வந்தால் ‘தீட்டு’ என பார்க்கும் பழக்கமும் குடும்பத்தில் நிலவுகின்றன. ஆனால், ரம்யா சிறு வயதிலிருந்தே இந்த விதிகளை எதிர்த்து நடக்கின்ற ஒரு எதார்த்தமான பெண்ணாக விளங்கிணாள்.
காதல் தோல்வி: ரம்யாவின் வாழ்க்கையை உருவாக்குவது அவளின் காதல் முறிவுகளே. பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் இளம் பெண் பருவத்தில் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவும், அவளுக்கு புதிய அனுபவங்களையும் பாடங்களையும் தருகிறது. வாழ்க்கை குறித்து அவள் கேட்கும் கேள்விகள், கதை முழுவதும் பார்வையாளர்களையும் ஈர்க்கின்றன. முக்கியமாக பெண்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக உணரப்படும் கதையாக விளகுகிறது.
சமூக கோட்பாடுகள்: பெண் இயக்குநரின் பார்வையில், Bad Girl படமானது ஒரு பெண்மணியின் வளர்ச்சிக் கதையாக வெளிப்படுகிறது. சமூகத்தில் ‘கெட்ட பெண்’ என கருதப்பட்டாலும், ரம்யா தனது வாழ்க்கையை சுதந்திரமாக வாழ்கிறார் என்பதையே படம் வலியுறுத்துகிறது. காதல், பிரிவு, குடும்ப கட்டுப்பாடுகள் என பல சவால்களை சந்தித்தாலும், அவற்றை தாண்டி தன் அடையாளத்தை உருவாக்கும் பெண்ணின் பயணத்தை படம் உண்மையாகச் காண்பிக்கிறது. இதனால், இந்தக் கதை பெண்களின் அனுபவங்களுக்கு நெருக்கமாகவும், தொடர்புடையதாகவும் தோன்றுகிறது.
தாய் மகள் உறவு: அஞ்சலி சிவராமன் நடித்த ரம்யா கதாபாத்திரம், திரைப்படத்தின் உயிராக திகழ்கிறது. குறிப்பாக, ரம்யா மற்றும் அவளது தாய் (ஷாந்திப்ரியா) இடையேயான உறவு, தற்போது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தாய் மகள் உறவை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது. இதில் வெளிப்படுவது என்னவென்றால், ஒரு பெண் தனது கலாச்சாரக் கோட்பாடுகளை தனது மகளுக்கும் பேத்தியுக்கும் திணிக்கிறார். அவளுக்கே (தாய், பாட்டி) அந்த ஆசைகள் இருந்தாலும், அவை நிறைவேறாததால் தனது அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் அதையே திணிக்கின்றனர் என்பது தான் உண்மை.
படத்தின் ஆழம்: திரைப்படம், பிராமண குடும்பத்தையோ காதலர்களையோ தீயவையாக சித்தரிப்பதில்லை. அதற்கு பதிலாக, ஒரு பெண் வாழ்க்கையில் கடந்து செல்லும் அனுபவப் பாதையை காட்டும் படமாக விளங்குகிறது. பெண்கள் தலைமுறைகள் கடந்தும் சிறிது சிறிதாக ஆணாதிக்கத்திலிருந்து விடுபடுகின்றனர் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. மொத்தத்தில், Bad Girl என்பது பெண்களின் வாழ்க்கையை உண்மையாகச் சித்தரிக்கும் திரைப்படமாகும்.