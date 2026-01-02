English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?

IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?

Mustafizur Rahman Net Worth: வங்கதேச வீரரான முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Mustafizur Rahman: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் மட்டுமே ஒரே வங்கதேச வீரர் ஆவார். அவர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது.
1 /8

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணிதான் அதிக தொகையுடன் களமிறங்கியது. சுமார் ரூ.63.4 கோடியுடன் கேகேஆர் களமிறங்கியது. 

2 /8

அந்த வகையில், மொத்தம் 11 வீரர்கள் கேகேஆர் அணி எடுத்தது. அதில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானை ரூ.9.20 கோடிக்கு கேகேஆர் அணி எடுத்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் அவரை எடுக்க கடுமையாக போராடியது. 

3 /8

வங்கதேசத்தில் இந்து மக்களுக்கு எதிரான கலவரங்கள் அதிகமாகி உள்ளது. இதனால், வங்கதேச வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது. ரிஷாத் ஹொசைன், தஸ்கின் அகமது, தன்சிம் ஹசன் சாகிப், நஹித் ராணா, ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம் மற்றும் ரகிபுல் ஹசன் ஆகியோர் மினி ஏலத்தில் வந்த நிலையில், இவர்கள் யாரும் ஏலம் போகவில்லை. 

4 /8

வங்கதேச அணியில் இருந்து முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் மட்டுமே ஐபிஎல் 2026 தொடரில் விளையாடும் ஒரு வீரர் ஆவார். இதனால், அவருக்கு சிக்கல் எழுந்துள்ளது. முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானால் கேகேஆர் அணி உரிமையாளர்களுள் ஒருவரான ஷாருக்கானுக்கு பிரச்னை வந்துள்ளது.  

5 /8

அந்த வகையில், இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் மொத்தம் 126 சர்வதேச டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 158 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார், எகானமி 7.20 ஆக உள்ளது. 60 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 65 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார்.  

6 /8

இவர் ஐபிஎல் தொடரில் முதல்முறையாக 2016ஆம் ஆண்டில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் விளையாடினார். அடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடினார். 2025 மெகா ஏலத்தில் இவரை சிஎஸ்கே விடுவித்தது. 2025 சீசனில் இவரை யாரும் எடுக்காத நிலையில், 2026 சீசனில் கேகேஆர் அணி எடுத்துள்ளது.

7 /8

இவர் ஒருவேளை ஐபிஎல் 2026 தொடரில் விளையாட ரெடியாக இருந்தும் இவர் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டாலும் கேகேஆர் அணி முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு ரூ.9.20 கோடியை கொடுக்க வேண்டும். ஒருவேளை அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டாலோ வேறு காரணங்களால் விலகினால் மட்டுமே கேகேஆர் அணி அவருக்கு அந்த தொகையை கொடுக்க வேண்டாம்.  

8 /8

தற்போதைய சூழலில், வங்கதேச வீரரான முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானின் நிகர சொத்த மதிப்பு ரூ.11 கோடியாகும். தற்போது கேகேஆர் அணிக்காக விளையாடும்பட்சத்தில் அவரது சொத்து மதிப்பு உயரும்.  

IPL 2026 Mustafizur Rahman IPL KKR IPL 2026 Mini Auction IPL Mini Auction

Next Gallery

2026ஆம் ஆண்டில் வேற லெவல் அனுபவம் வேணுமா? இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!