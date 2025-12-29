English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

Bank Holiday News: ஜனவரி 1 ஆம் தேதி வங்கிகள் திறந்திருக்குமா? டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வங்கிகளில் பணிகள் நடக்குமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Bank Holidays: டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி புத்தாண்டின் முன் தினமும், ஜனவரி 1 ஆம் தேதி புத்தாண்டு தினத்தன்றும் வங்கிகள் திறந்திருக்குமா என்பது பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு உள்ள முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. இது வாடிக்கையாளர்கள் வசிக்கும் இடத்தைப் பொறுத்தது. இது குறித்த முழுமையான விவரத்தை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம். 
025 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வருகிறது. இந்த நேரத்தில் வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டிய பணிகள் இருந்து அதற்கு நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

ரிசர்வ் வங்கி விடுமுறை நாட்காட்டியின்படி, இந்த வாரம் டிசம்பர் 29, 2025 முதல் ஜனவரி 2, 2026 வரை பல நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். எனினும் இந்த வங்கி விடுமுறைகள் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. அவை மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். அதாவது, சில மாநிலங்களில் சில தேதிகளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும், மற்ற மாநிலங்களில், அவை வழக்கம் போல் செயல்படும்.

டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி புத்தாண்டின் முன் தினமும், ஜனவரி 1 ஆம் தேதி புத்தாண்டு தினத்தன்றும் வங்கிகள் திறந்திருக்குமா என்பது பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு உள்ள முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. இது வாடிக்கையாளர்கள் வசிக்கும் இடத்தைப் பொறுத்தது.

தமிழ்நாட்டில் ஜனவரி 1 புத்தாண்டு அன்று வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கும். எனினும், பெரும்பாலும் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வங்கிகள் திறந்திருக்கும். உ கியாங் நங்பாவின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, ஷில்லாங்கில் உள்ள வங்கிகள் டிசம்பர் 30, 2025 அன்று மூடப்பட்டிருக்கும். டிசம்பர் 31, 2025 அன்று ஐஸ்வால் மற்றும் இம்பாலில் மட்டுமே வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். பிற மாநிலங்களில் உள்ள வங்கிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும்.

2026 புத்தாண்டு தினத்தன்று, ஐஸ்வால், சென்னை, காங்டாக், இம்பால், இட்டாநகர், கோஹிமா, கொல்கத்தா மற்றும் ஷில்லாங்கில் மட்டுமே வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். இந்த நகரங்கள் மற்றும் அந்தந்த மாநிலங்களைத் தவிர, வங்கிகள் வழக்கம் போல் திறக்கப்படும்.

ஐஸ்வால், கொச்சி மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள்/மன்னம் ஜெயந்திக்காக ஜனவரி 2 ஆம் தேதி விடுமுறை இருக்கும். அதாவது அங்கு வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

வங்கி விடுமுறைகளின் போது, ​​வாடிக்கையாளர்கள் நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங், UPI மற்றும் ATMகள் மூலம் வங்கிச் சேவைகளை அணுகலாம். இருப்பினும், செக் க்ளியரன்ஸ் மற்றும் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சட்டத்தின் கீழ் பிற ஓவர்-தி-கவுன்டர் சேவைகள் கிடைக்காது.

SBI, பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி உட்பட இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான முக்கிய வங்கிகள் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை செயல்படும். ICICI, HDFC, Axis, Yes Bank மற்றும் Kotak Mahindra Bank ஆகியவை பொதுவாக காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி அல்லது பிற்பகல் 3:30 மணி வரை கிளையைப் பொறுத்து செயல்படும்.

பாங்க் ஆஃப் பரோடாவின் வேலை நேரம் சற்று அதிகமாக இருக்கும். இந்த வங்கி காலை 9:45 மணி முதல் மாலை 4:45 மணி வரை அல்லது காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை செயல்படும். கனரா வங்கி வழக்கமாக காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3:30 மணி வரை செயல்படும்.

இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

Bank Holidays Banks RBI New Year 2026 New Years

