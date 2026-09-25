Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /அக்டோபர் 2026 வங்கி விடுமுறை: இத்தனை நாட்களா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

அக்டோபர் 2026 வங்கி விடுமுறை: இத்தனை நாட்களா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

Written ByR Balaji
Published: Sep 25, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:39 PM IST

 

 

அக்டோபர் 2026-ல் பண்டிகைகள் மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் காரணமாக பல்வேறு மாநிலங்களில் வங்கிகள் விடுமுறை அனுசரிக்க உள்ள நிலையில், டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.

அக்டோபரில் வங்கிகளுக்கு இத்தனை விடுமுறையா?1/5

அக்டோபரில் வங்கிகளுக்கு இத்தனை விடுமுறையா?

அக்டோபர் 2026ல் பண்டிகைகள் மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் காரணமாக இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வங்கிகள் விடுமுறை அனுசரிக்க உள்ளன. மாநிலத்திற்கு மாநிலம் விடுமுறை நாட்கள் மாறுபடும் என்பதால், வங்கி பணிகளை முன்கூட்டியே திட்ட்மிடுவது நல்லது. 

அக்டோபர் 2 முதல் 10 வரை 2/5

அக்டோபர் 2 முதல் 10 வரை

அக்டோபர் 2: காந்தி ஜெய்ந்தி - நாடு முழுவதும் வங்கிகள் விடுமுறை.

அக்டோபர் 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் விடுமுறை. 

அக்டோபர் 10: இரண்டாவது சனிக்கிழமை மற்றும் மஹாலயா அமாவாசை - நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்படும். சில மாநிலங்களில் கூடுதல் உள்ளூர் விடுமுறையும் உள்ளது. 

அக்டோபர் 17 முதல் 23 வரை 3/5

அக்டோபர் 17 முதல் 23 வரை

அக்டோபர் 17: மகா சப்தமி - அகர்தலாவில் வங்கி விடுமுறை. 

அக்டோபர் 18: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் விடுமுறை. 

அக்டோபர் 19 - 21: தசரா, மகாநவமி, ஆயுத பூஜை, துர்கா பூஜை உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பல மாநிலங்களில் வங்கிகள் மூடப்படும். 

அக்டோபர் 22, 23: காங்டாக்கில் துர்கா பூஜையை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை. 

அக்டோபர் 24 முதல் 31 வரை 4/5

அக்டோபர் 24 முதல் 31 வரை

அக்டோபர் 24: நான்காவது சனிக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்படும். 

அக்டோபர் 25: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் விடுமுறை. 

அக்டோபர் 26: லட்சுமி பூஜை / மஹரிஷி வால்மீகி பிறந்தநாள் - குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் வங்கி விடுமுறை. 

அக்டோபர் 29: கர்வ சவுத் - சிம்லாவில் வங்கிகள் மூடப்படும்.

அக்டோபர் 31: சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்தநாள் - அகமதாபத்தில் வங்கி விடுமுறை 

வங்கி விடுமுறையிலும் சேவைகள் கிடைக்கும்! 5/5

வங்கி விடுமுறையிலும் சேவைகள் கிடைக்கும்!

வங்கி கிளைகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், வாடிக்கையாளர்கள் பல டிஜிட்டல் சேவைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம். 

NEFT, RTGS, UPI, இன்டர்நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங் மற்றும் ATM சேவைகள் வழக்கம்போல் கிடைக்கும்.

எனவே, கிளைக்கு நேரில் சென்று செய்ய வேண்டிய முக்கிய வங்கிப் பணிகளை விடுமுறை நாட்களுக்கு முன்பே திட்டமிடுவது நல்லது.

TAGS:
India

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜெம் வீரமணி வழக்கு..வாயத்தொறங்க ஸ்டாலின் சார்! கர்ஜித்த CM விஜய்..
2
3
4
5