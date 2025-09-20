இன்னும் 28 நாட்களில் ராசியை மற்றும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், வெற்றி மேல் வெற்றி

Guru Peyarchi 2025: தேவகுரு என்று அழைக்கபடும் குரு பகவான் நல்ல அதிர்ஷ்டம், மகிழ்ச்சி மற்றும் அறிவின் காரகர் ஆவார். தற்போது, குரு அதன் வக்ர இயக்கத்தில் பயணித்து வருகிறார் மற்றும் வரும் அக்டோபரில் தனது ராசியை மாற்றுவார் குரு பகவான். இந்த பெயர்ச்சி மூன்று ராசிககளுக்கு பொன் ஆண்டாக மாறத் தொடங்கும்.
Jupiter Transit In Cancer: இந்த ஆண்டின் தீபாவளிக்கு முன்னதாக குரு பகவான் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். அதன்படி தீபாவளிக்கு 2 நாட்களுக்கு முன் குரு பகவான், தனது உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் நுழையவுள்ளார்.
Jupiter Transit In Cancer 2025: ஜோதிடத்தின்படி, குரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை பெயர்ச்சி அடைவார். ஏப்ரல் 2025 இல், குரு மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைந்தார். குரு எட்டு ஆண்டுகள் பெயர்ச்சியில் இருப்பதால், அதாவது குரு விரைவான வேகத்தில் நகரும் என்பதால், அக்டோபரில் மீண்டும் பெயர்ச்சி அடைகிறது.
குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, கேந்திர திரிகோண ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். இந்த ராஜயோகம் அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும், ஆனால் மூன்று ராசிகளுக்கு இது மிகவும் மங்களகரமான பலனைத் தரும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு, கேந்திர திரிகோண ராஜயோகம் நன்மைகளைத் தரும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். வேலையில் உங்கள் பிம்பம் மேம்படும். செயல்திறன் மேம்படும், வணிகம் செழிக்கும். திருமணமானவர்கள் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் கேந்திர திரிகோண ராஜ யோகம் சாதகமான பலன்களைத் தரும். பணம் சம்பாதிப்பீர்கள், சேமிப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர் குரு பெயர்ச்சியால் சாதகமான பலனைப் பெறுவார்கள். காதல் வாழ்க்கை மேம்படும். இந்த நேரத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். திருமணம் நடக்கலாம் மற்றும் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.