இன்னும் 4 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Guru Nakshatra Parivartan 2025: வேத ஜோதிடத்தில், குரு என்பது அறிவு, ஆசிரியர்கள், செல்வம், குழந்தைகள், திருமணம், மதம் மற்றும் விரிவாக்கத்தின் கிரகமாகும். இது மிகவும் புனிதமான கிரகங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் அதன் புனித அம்சம் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.

Guru Peyarchi 2025: குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் வரும் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைவார். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி நவராத்திரி தொடங்க உள்ளது. நவராத்திரியின் போது, ​​துர்கை அம்மனின் ஒன்பது வடிவங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒன்பது நாட்கள் வழிபடப்படுகின்றன. பஞ்சாங்கத்தின்படி, பல ராசிக்காரர்களுக்கு நவராத்திரிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நல்ல நேரங்கள் தொடங்கும். உண்மையில், நவராத்திரிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, குருவின் நிலை மாறும். 

செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி, பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு, குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி குருவின் மூன்றாவது நிலை மாற்றத்துடன் எந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலனைப் பெறலாம் என்பதை பார்ப்போம்.

ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் நட்சத்திர மாற்றமாக இருந்தாலும் சரி, அதன் நிலையாக இருந்தாலும் சரி, குருவின் அனைத்து இயக்கங்களும் குறிப்பிடத்தக்கதாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே, செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி குருவின் மூன்றாம் நிலை மாற்றத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல நேரத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

கடகம்: செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி வரவிருக்கும் குருவின் நட்சத்திர மாற்றம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நேரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். எந்த தவறான முடிவுகளையும் எடுக்காமல் கவனமாக இருங்கள். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் வரும்.

கடக ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமையும் மேம்படும். குரு மற்றும் துர்கா தேவியின் ஆசிர்வாதத்தால், தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். மூதாதையர் சொத்துக்களால் பயனடைவார்கள். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் ராசிப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் கௌரவம் மற்றும் பதவியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. வணிகத்தில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சொத்து தொடர்பான விஷயங்களிலும் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். இந்த நேரத்தில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும்.

இந்த நேரத்தில், குரு மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார், அக்டோபர் 17 வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். அக்டோபர் 18, சனிக்கிழமை, குரு இரவு 9:39 மணிக்கு கடக ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி அடைவார்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

