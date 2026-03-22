விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?

ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு. சூர்யாவின் 45வது படமான இது குறித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான சீக்ரெட்டை ஆர்.ஜே. பாலாஜி தனது சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
கருப்பு படத்தின் கதையை முதன் முதலில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில், நடிகர் விஜய்யிடம் தான் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூறியுள்ளார்.
இந்த கதையின் மையக்கரு விஜய்க்கு மிகவும் பிடித்து போனதால், உடனடியாக படப்பிடிப்பை தொடங்க முடியுமா என்றும், தனது வழக்கமான ஸ்டைலில் இதை ஒரு லைட்டான ஃபேமிலி என்டர்டெயினராக எடுக்க முடியுமா என்றும் விஜய் கேட்டுள்ளார்.
ஆனால், திரைக்கதையை முழுமையாக எழுதி முடிக்க தனக்கு மேலும் கூடுதல் கால அவகாசம் தேவை என்று ஆர்.ஜே. பாலாஜி விஜய்யிடம் கூறியுள்ளார். இதற்கிடையில் நடிகர் விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்த தொடங்கியதால் இந்த திட்டம் அப்படியே கைவிடப்பட்டது.
அதன் பின்னர், அந்த கதையில் சில தேவையான மாற்றங்களை செய்து, சுமார் 40 நிமிட கதையை மட்டும் நடிகர் சூர்யாவிடம் சென்று பாலாஜி விவரித்துள்ளார்.
கதையை கேட்டவுடன் சூர்யாவிற்கு மிகவும் பிடித்துப்போகவே, அவர் உடனடியாக படப்பிடிப்பிற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். தளபதி விஜய் நடிக்க வேண்டிய கதையில் தான் தற்போது சூர்யா நடித்துள்ளார் என்ற இந்த தகவல் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.