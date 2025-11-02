கோயிலுக்கு இந்த பொருளை காணிக்கையாக கொடுங்க.. இதில் இவ்வளவு பலன் இருக்கா? அவசியம் பண்ணுங்க!

Benefits Of Offering Donation Things To Temple: விசேஷ தினங்கள், சுப நாட்களில் கோயிலுக்கு செல்லும்போது பல பொருட்களை காணிக்கையாக வாங்கி கொடுப்பது வழக்கம். ஆனால், நாம் அனைத்து பொருட்களை அப்படி கொடுக்க முடியாது. எனவே, என்னென்ன பொருட்களை கொடுக்கலாம். அதனின் பலன்கள் என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
விசேஷ தினங்கள், சுப நாட்கள், கும்பாபிஷேகம் போன்ற நாட்களில் அனைவரும் குலதெய்வம், இஷ்ட தெய்வங்களை வணங்க கோயிலுக்கு செல்வது வழக்கம். கோயிலுக்கு செல்லும்போது பலரும் காணிக்கையாக சில பொருட்களை வாங்கி கொடுப்பார்கள். ஆனால், ஆன்மீக ரீதியாக சில பொருட்களை கோயிலுக்கு காணிக்கையாக செல்லுத்தக் கூடாது என சொல்லப்படுகிறது.
அப்படி செலுத்தும் பட்சத்தில், நினைத்த காரியங்கள் கைகூடாது என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை மட்டுமே கோயிலுக்கு காணிக்கையாக அளிக்க வேண்டும் என ஆன்மீக ரீதியாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால், நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது.
சுப காரிய தடைகள் நீங்க நாம் எல்லோராலும் பணம் கொடுத்து மலிவாக வாங்கக்கூடிய பொருள் வெல்லம். முடிந்த அளவுக்கு வெல்லத்தை கோயிலுக்கு காணிக்கையாக வழங்கலாம் என செலால்லப்படுகிறது. எப்போதெல்லாம் குலதெய்வ கோவிலுக்கு போறீங்களோ, அப்போதெல்லாம் வீட்டிலிருந்து வெல்லத்தை வாங்கி வைத்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
கோயிலுக்கு செல்லும்போது, பித்தளை அல்லது வெள்ளி சொம்பு வாங்கிக் கொடுக்கலாம். இதன் மூலம், வீட்டில் செல்வம் பெருகும் என சொல்லப்படுகிறது. கோயிலுக்கு செல்லும் போது, தெய்வத்திற்கு நகை ஆபரணங்கள் வாங்கிக் கொடுத்தால் வீட்டில் பொன் சேரும் என நம்பப்படுகிறது. மாதந்தோறும் கோயிலுக்கு நல்லெண்ணெய், நெய் வாங்கி கொடுப்பது நல்லது.
இதன் மூலம் குடும்பத்தினருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நாள்பட்ட நோய் தீரும் என நம்பப்படுகிறது. மேலும், வீட்டில் அமைதியும், சந்தோஷமும் நிறைந்திருக்கும் என கூறப்படுகிறது. கோயில் கோபுரம் கட்டுவதற்கு ஏதாவது உதவி செய்தால் வீட்டின் வளர்ச்சி மேம்படும் என நம்பப்படுகிறது. அதோடு, வீடு கட்டும் யோகமும் வரும் என சொல்லப்படுகிறது
மாதந்தோறும் கோயில் நைவேத்தியதற்கு அரிசி வாங்கி கொடுத்தால் அன்னபூரனினியின் திவ்ய கடாட்சம் கிடைக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. மேலும், திருமண தடைகள் போன்றவையும் நீங்கும் என அன்மீக ரீதியாக சொல்லப்படுகிறது.
மேலும், கோயில்களில் நடக்கும் யாகங்களில் பங்கேற்பது புண்ணியம் என கருதப்படுகிறது. அதுவம் குடும்பத்துடன் கோயில்களில் நடக்கும் யாகங்களில் கலந்து கொள்வதன் மூலம் குடும்பத்தின் வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் இருக்கும் நம்பப்படுகிறது.