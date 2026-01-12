English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!

கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!

Best 5 Exercise For Pregnant Women: கர்ப்ப காலத்தில் உடற்பயிற்சி என்பது மிகவும் முக்கியம். எனவே, மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி உடற்பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். இங்கு  சிறந்து 5 உடற்பயிற்சிகள் குறித்து பார்ப்போம். 
1 /7

கர்ப்ப காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக் கொள்வது குழந்தை வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானதாக உள்ளது. மேலும், உடல் எடையை கர்ப்ப காலத்தில் கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும். உடல் எடை அதிகரித்தால் பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். எனவே, கர்ப்ப காலத்தில் உங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம்  

2 /7

லேசான உடற்பயிற்சிகளை கர்ப்பிணிகள் செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கான எடையை நீங்கள் நிர்வகிக்கலாம். மேலும், முதுகு வலி போன்றவற்றையும் சரி செய்ய உதவும். எனவே, கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணகள் என்னென்ன உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

3 /7

கர்ப்பிணிகள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது சிறந்தது.  காலை அல்லது மாலை நேரத்தில் தினமும் 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து நடைபயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.   

4 /7

இரண்டாவது உடற்பயிற்சி squats. squats போசிஷனில் தினமும் 10 முதல் 12 முறை தினமும் 2 செட்டுகளாக செய்ய வேண்டும். அதாவது, முதலில் நேராக நின்றுக் கொண்டு, நாற்காலியில் உட்காருவது போல்   அமர்ந்து அமர்ந்து எழுந்து நிற்க வேண்டும். இப்படியாக 12 முறை செய்யவும்.  

5 /7

மூன்றாவது உடற்பயிற்சி pelvic tilts என்று சொல்லப்படுகிறது. முதலில் தரையில் நேரமாக படுக்க வேண்டும். பின்னர், இரண்டு கைகளையும் நேராக நீட்ட வேண்டும்.  பின்னர், உங்கள் கீழ் முதுகை உயர்த்த வேண்டும். 5 நொடிகள் முதுகை உயர்த்தியபடி இருக்க வேண்டும்.  இப்படியாக தினமும் 10 முதல் 15 முறை செய்ய வேண்டும்.   

6 /7

நான்காகவது உடற்பயிற்சியாக டம்பல் தூக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கையிலும் 1 முதல் 2 கிலோ எடையுள்ள டம்பளை உட்கார்ந்து அல்லது நின்றுக் கொண்டு தூக்க வேண்டும். தோள்பட்டை உயரம் வரை கைகளை பக்கவாட்டில் உயர்த்த வேண்டும். இதுபோன்று 3 செட்டுகளாக 12 முறை தினமும் செய்ய வேண்டும்.   

7 /7

ஐந்தாவது உடற்பயிற்சியாக பக்கவாட்டில் படுத்துக் கொண்டு, உங்கள் தலையை கையில் வைத்து ஒரு பக்கமாக படுக்க வேண்டும். உங்கள் கீழ் கால் வளைந்தும், மேல் ஒரு நேராக இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மேல் உயர்த்தி, பின்னர் மெதுவாக இறக்க வேண்டும். இப்படியாக 10 முறை தினமும் செய்ய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

pregnant Pregnant Woman Pregnancy workout Pregnancy workout at home Best 5 Exercise For Pregnant Women Health Tips Tamil

Next Gallery

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சரின் புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?