சம்மர் லீவ்வில் கூலாக டூர் போக... இந்த 5 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் சாய்ஸ்!

Tourist Places: கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வரும் மே மாதம் இந்த 5 இடங்களுக்கு நீங்கள் ஜாலியாக சுற்றுலா போகலாம்.
Best Tourist Places To Visit In May: வெயில் காலத்திற்கு ஏற்ற, விடுமுறை தினங்களை கவலைகளை மறந்து கொண்டாட இந்த 5 இடங்களும் சிறப்பாக இருக்கும். சிறப்பான அனுபவத்தையும் நீங்கள் பெறலாம்.
மே மாதத்தில் நீங்கள் சுற்றுலா செல்ல நினைத்தீர்கள் என்றார்கள், இந்த 5 இடங்களை நிச்சயம் தேர்வு செய்யலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சுற்றுலா செல்ல இவை சிறந்த இடங்கள் ஆகும். (Representation Image: Meta AI)
1. டார்ஜிலிங்: மேற்கு வங்கத்தின் சிறப்பான சுற்றுலா தலங்களில் இதுவும் ஒன்று. இமயமலையின் அழகை இங்கு நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம். மலை பிரதேசமான இங்கு தேயிலை தோட்டங்கள் பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு இதமான, குளிர்ந்த வானிலை நிலவும், கோடைக்கு சிறப்பாக இருக்கும். இயற்கை விரும்பிகள் தவறவிடக்கூடாத சுற்றுலா தலம்.(Representation Image: Meta AI)
2. மூணார்: கேரளாவின் மிக மிக அமைதியான மலை பிரதேசங்களில் மூணாரும் ஒன்று. பனி அடர்ந்த மலைகளையும், மலைகள் முழுவதும் நிறைந்திருக்கும் தேயிலை தோட்டங்களையும் பார்த்து ரசிக்லாம். மே மாதத்தில் இங்கு இரண்டு - மூன்று நாள்கள் தங்கி சுற்றிப் பார்த்தால் வாழ்வின் அழுத்தங்கள் குறைந்துவிடும். புதிதாக திருமணம் செய்தவர்கள், இயற்கை காதலர்கள் இங்கு நிச்சயம் பயணிக்கலாம். (Representation Image: Meta AI)
3. நைனிட்டல்: பசுமை நிறைந்த மலைப் பிரதேசமான இங்கு இந்த கோடை காலத்திலும் குளிர்ந்த வானிலையே நிலவும். ஒவ்வொரு வருடமும் இங்கு பயணிகள் அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளனர். இங்குள்ள ஏரியில் போட்டிங் செல்வதும் அருமையான அனுபவத்தை கொடுக்கும். குடும்பத்துடன் பயணிப்பவர்களுக்கு சிறந்த இடம். (Representation Image: Meta AI)
4. பச்மரி: மத்திய பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள இந்த மலைப்பிரதேசம் மிக அழகான பகுியாகும். பாண்டவர் வனவாசத்தின் போது இங்குதான் தங்கியதாக நம்பப்படுகிறது. அடர்ந்த காடுகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் மலைச்சிகரங்களுக்கு இது மிகவும் பிரபலமானது. ஜூன் மாதம் வரை இங்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். (Representation Image: Meta AI)
5. லோனாவாலா: மகாராஷ்டிராவின் புனே மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் புகழ்பெற்றதாகும். மும்பை, புனே உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு மிக அருகிலேயே உள்ளது. இங்கு மலைச் சிகரங்கள், ஏரிகள், குகைகள், கோட்டைகள் ஆகியவை இங்கு பெரும் அழகைச் சேர்க்கிறது. (Representation Image: Meta AI)
