20 நாளில் தொப்பையை குறைக்கலாம்! வீட்டிலேயே இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்

Belly Fat Reduction Exercise: உடல் எடையை குறைக்க வீட்டில் இருந்தே சில உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு உணவு கட்டுப்பாடும் மிகவும் அவசியம்
Belly Fat Reduction Exercise: குறிப்பாக, இன்று பலரும் எதிர்கொள்ளக் கூடிய முக்கிய பிரச்னை தொப்பை. இந்த தொப்பையை குறைக்க பலரும் பல விஷயங்களை கடைபிடித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஈஸியாக இந்த உடற்பயிற்சிகள் மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே, 20 நாளில் தொப்பையை குறைக்கலாம்
தொப்பை என்று சொல்லப்படும் வயிற்று கொழுப்பை பெண்கள், ஆண்கள், சிறுவர்கள், பெரியவர்கள் என பலரும் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடுமையான உடற்பயிற்சிகள் மூலம் உடல் எடை குறைந்தாலும், தொப்பை குறைக்க முடிவதில்லை என்ற வருத்தம் இருக்கும்.
அதே போல, எடை சரியாக இருந்தாலும் இந்த தொப்பை மட்டும் முன் நின்று எடையை அதிகப்படுத்தி காட்டுமே என்ற வருத்தமும் சிலருக்கும் உண்டு. இவர்கள் தொப்பையை குறைக்க சில உடற்பயிற்சிகளை செய்வது அவசியம். எனவே, வீட்டிலேயே இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம் உடல் எடை உங்களுக்கு 20 நாளில் குறையும். அதுபற்றி இங்கு பார்ப்போம்.
முதலில் நின்று கொண்டு, இரண்டு கைகளையும் காதுகளுக்கு பின்பக்கம் வைத்துக் கொண்டு, உங்கள் கால்களை உங்கள் வயிற்று பகுதி மடக்கி தூக்க வேண்டும். நீங்கள் வலது காலை தூக்கினால், உங்கள் உங்கள் இடது கையை வளைக்க வேண்டும். இப்படியாக இரண்டு கைகள், கால்களை மாற்றி 30 முறை செய்ய வேண்டும்.
இரண்டாவதாக, நின்று கொண்டு ஒரு கால்களை தூக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் உங்கள் கைகளும் காலுக்கு செல்ல வேண்டும். இப்படியாக இரண்டு கால்களையும் மாற்றி மாற்றி 30 முதல் 40 முறை செய்ய வேண்டும்.
மூன்றாவதாக, நின்று கொண்டு ஒவ்வொரு கால்களையும் தூக்கி, ஒரே நேரத்தில் கைகளையும் தூக்கி இறக்க வேண்டும். இப்படியாக தினமும் 2 செட்டுகளாக 30 முறை செய்ய வேண்டும்.
நான்காவதாக, சுவறு பக்கம் திரும்பி நின்று, உங்கள் கைகளை கொண்டு அதனை balance செய்ய வேண்டும். பின்பு, ஒவ்வொரு காலாக தூக்கி இறக்க வேண்டும். இப்படியாக 30 முறை இரண்டு செட்டுகளாக செய்ய வேண்டும்.
ஐந்தாவதாக, நாற்காலியின் மீது கால்களை வைத்து இறக்க வேண்டும். இப்படியாக இரண்டு கால்களையும் செய்ய வேண்டும். தினமும் 30 முதல் 40 முறை இரண்டு செட்டுகளாக செய்வதன் மூலம் உங்களது தொப்பையை 20 நாட்களில் குறையலாம்.