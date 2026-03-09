ரூ.10,000-க்கும் கீழே 5G போன் வாங்கணுமா? இதோ சிறந்த ஆப்ஷன்கள்!

Best 5G Phones to Buy Under 10,000: நீங்கள் ரூ.10,000க்கு கீழ் புதிய 5G போனை வாங்க விரும்பினால், சிறந்த மாடல்களின் பட்டியல் இங்கே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
₹10,000க்கும் குறைவான விலையில் பல போன்கள் உள்ளன. ஆனால், 5G ஆதரவுடன் வரும் போன்களின் பட்டியல் குறைவே. அத்தகைய சூழிலையில், நீங்கள் சிறந்த அம்சங்களுடன், நல்ல செயல்திறனுடைய போனை ₹10,000க்கும் கீழ் வாங்க விரும்பினால் இந்த கட்டுரையை கட்டாயம் படிக்கவும்.
Lava Bold N1 5G வாடிக்கையாளர்கள் தற்போது இந்த லாவா மாடலை அமேசானில் ரூ8,998க்கு விற்பனை செய்கிறது. இந்த விலையானது 4GB + 64GB வகைக்கானது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 13MP AI கேமரா, 5000mAh பேட்டரி மற்றும் UNISOC T765 செயலி போன்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது.
AI+ Nova 5G இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 6GB + 128GB மாறுபாடு தற்போது அமேசானில் ரூ.9,490க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி Unisoc T8200 செயலி, 120Hz டிஸ்ப்ளே, 50MP கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி போன்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது.
Lava Shark 5G 4GB + 64GB மாறுபாடு தற்போது அமேசானில் ரூ.9,499க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசியில் 6.75-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே, 13MP கேமரா, UNISOC T765 செயலி மற்றும் 5000mAh பேட்டரி ஆகியவை உள்ளன.
Samsung Galaxy M06 5G Samsung Galaxy M06 5G போனின் 4GB + 64GB மாறுபாடு தற்போது அமேசானில் ரூ.9,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த போன் MediaTek Dimensity 6300 செயலி, 50MP கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி போன்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது.
itel ZENO 5G AI வாடிக்கையாளர்கள் தற்போது இந்த ஸ்மார்ட்போனை அமேசானில் இருந்து ரூ.9,999க்கு வாங்கலாம். இந்த விலையில், வாடிக்கையாளர்கள் 8GB RAM + 128GB ROM விருப்பத்தைப் பெறுவார்கள். இந்த போனில் 6.7-இன்ச் HD+ 120Hz டிஸ்ப்ளே, 50MP கேமரா மற்றும் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 900 செயலி ஆகியவை உள்ளன. இந்த போன் 5000mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது.