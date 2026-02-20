English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மார்ச் மாதத்தில் மன நிம்மதி வேணுமா... இந்த 7 இடங்களுக்கு போகலாம்

மார்ச் மாதத்தில் மன நிம்மதி வேணுமா... இந்த 7 இடங்களுக்கு போகலாம்

Best 7 Tourist Places In India: வரும் மார்ச் மாதத்தில் இந்தியாவுக்குள் சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என நீங்கள் பிளான் போடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த 7 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும்.

பிப்ரவரி மாதம் நிறைவடைய சுமார் ஒரு வாரக்காலமே உள்ளது. மார்ச் மாதம் ஹோலி பண்டிகை, ரமலான் பண்டிகை, ராம நவமி, மகாவீர் ஜெயந்தி உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் வர இருக்கின்றன. இருப்பினும் நீண்ட விடுமுறைகள் பெரிதாக இல்லை. மேலும், இது எக்ஸாம் சீசன் என்பதாலும், நிதியாண்டின் கடைசி மாதம் என்பதாலும் பெரியளவிற்கு பள்ளி, கல்லூரி, அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை இருக்காது. இந்தச் சூழலில், பெரும்பாலான சுற்றுலா தளங்களில் பயணிகள் குறைவாகவே இருப்பார்கள். எனவே, அந்த இடங்களில் நீங்கள் சுற்றுலா சீசனை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடலாம். மார்ச் மாதத்தில் சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு இந்த 7 இடங்கள் சிறந்த ஆப்ஷனாகும்.
ஸ்ரீநகர்: முகல் கார்டன்ஸ், முகலாய மன்னர் கால கோட்டை, ஆசிய கண்டத்தின் பெரிய நன்னீர் ஏரியான வுலர் ஏரி, டால் ஏரி, நிஜீன் ஏரி உள்ளிட்ட பல சுற்றுலா தலங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ளன. மார்ச் முதல் ஜூன் வரை இங்கு சீசன் சிறப்பாக இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சம் 30 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்சம் 10 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும். ஹனிமூன் செல்பவர்கள், பனி அடர்ந்த மலைப் பிரதேசங்களை சுற்றிப் பார்க்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் நிச்சயம் இங்கு வரலாம். தமிழகத்தில் இருந்து இங்கு வர நினைப்பவர்களுக்கு விமான டிக்கெட் சற்று காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஒருவேளை மார்ச் மாதம் வர இயலாவிட்டால் கூட ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது.

சிக்மங்களூர்: கர்நாடகவில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முல்லையனகிரி சிகரத்தின் அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கும் மலை பிரதேசம்தான் இது. காபி தோட்டங்கள், ஆறு, அருவிகள், கோவில்கள், மலையேற்றத்திற்கான இடங்கள் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் அனுபவித்து மகிழலாம். மார்ச் மாதத்துடன் சீசன் நிறைவடையும். பகலிலும் சரி, இரவிலும் சரி குளிர்ந்த வானிலையே நிலவும்.

பிருந்தாவனம்: உத்தர பிரதேசத்தின் மதுரா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பிருந்தாவன், கோவில் நகரமாகும். எக்கச்சக்கமான கிருஷ்ண பகவான் - ராதா கோயில்கள் உள்பட சுமார் 5,500 கோயில்கள் இங்கு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ண பகவான் அவரது வாழ்நாளில் பெரும் பகுதியை இங்கு வாழ்ந்தால் என இந்து மக்களால் நம்பப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தை தாண்டி வரலாற்றுச் சுவடுகளையும் இந்த நகரம் சுமந்து நிற்கிறது. மார்ச் மாதத்தில் இங்கு சீசன் முடியும்.

குலு: இமாச்சல் பிரதேசம் மாநிலத்தின் குலு நகரம் பசுமையான மலை நகரமாகும். ஆறு, அருமையான வானிலை, பனி படர்ந்த மலைகள், பசுமையான பள்ளத்தாக்குகள் என இயற்கை அழகை அள்ள அள்ள நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். கோவில்களும் நிறைந்திருக்கின்றன, மலையேற்றத்திற்கும் பல இடங்கள் இங்கு உள்ளன. பௌத்த மடங்கள், பூங்கா உள்ளிட்ட இடங்களும் இங்கு உள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்தில்தான் சீசன் தொடங்கும் என்றாலும் மார்ச் மாதத்திலும் இங்கு பயணிக்கலாம். இந்த மாதத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையும் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருக்கும்.

தேக்கடி: கேரளாவில் மலையும், காடும் அடர்ந்த பகுதியான தேக்கடி, இயற்கையை கொண்டாட நினைப்பவர்கள் நிச்சயம் செல்ல வேண்டிய இடங்களாகும். பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம், புல்மேடு, பாண்டிகுழி என தேக்கடி அருகே சுற்றிப் பார்க்கவும் பல இடங்கள் உள்ளன.பிப்ரவரியிலேயே சீசன் முடியும் என்றாலும் மார்ச் தொடக்கத்திலும் நீங்கள் இங்கு செல்லலாம். வானிலை அருமையாக இருக்கும். யானை சவாரி, போட்டிங், பறவைகளை பார்ப்பது என பொழுதுபோக்குக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்கள் உள்ளன. 

சக்ரதா: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் டேராடூன் மாவட்டத்தில் உள்ள அழகான மலை பிரதேசம்தான் சக்ரதா. இங்கு ரம்மியமான அருவிகள், மலையேற்றத்திற்கு ஏற்ற அழகமான இடங்கள் இருக்கின்றன. சாகச விரும்பிகளுக்கு ஏற்ற இடம். பாறை ஏறுதல், செங்குத்தான பாறைகள், மலைகளில் கயிறுகள் மூலம் ஏறும் Rappelling போன்றவையும் இங்கு உள்ளன. ஏப்ரலில் இங்கு சீசன் தொடங்கும் என்றாலும் மார்ச் மாதத்திலேயே சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையும் மெல்ல மெல்ல அதிகரிக்கும். ஏப்ரல் - ஜூன் வரை செல்ல முடியாதவர்கள் மார்ச் மாதத்திலேயே செல்லலாம். 

அஜெந்தா & எல்லோரா: மகாராஷ்டிராவில் உள்ள இந்த சுற்றுலா தலம் பழமையான ஓவியங்கள், சிற்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. பௌத்த, சமண, இந்து மத நினைவுச்சின்னங்கள் இங்கு அதிகம். எண்ணற்ற குகைகளும் இங்குள்ளன. UNESCO உலக பாரம்பரிய இடங்களில் இது ஒன்றாகும். இங்கு மலையேற்றம் செய்யலாம். பிப்ரவரியுடன் சீசன் நிறைவடையும் என்றாலும் மார்ச் மாதத்தில் தொடக்கத்திலும் செல்லலாம். வானிலை நன்றாக இருக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் பொதுவான மற்றும் இணையத்தில் உள்ள தகவல்களின் தொகுப்பாகும். இதில் வானிலை உள்ளிட்ட சில விஷயங்கள் மாற்றத்திற்கு உரியதாகும்.

