2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?

Best Camera Smartphones in 2026: நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டு, பட்ஜெட் விலையில் ஒரு சிறந்த கேமராவைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், 2026ஆம் ஆண்டில் பல சிறந்த தேர்வுகள் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கின்றன. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள், பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் அதிவேகச் செயலிகள் போன்ற சிறப்பம்சங்களை வழங்குகின்றன. எனவே மார்ச் 2026ல் வாங்குவதற்கு ஏற்ற, பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Best Camera Smartphones in 2026: நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டு, பட்ஜெட் விலையில் ஒரு சிறந்த கேமராவைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், 2026ஆம் ஆண்டில் பல சிறந்த தேர்வுகள் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கின்றன. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள், பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் அதிவேகச் செயலிகள் போன்ற சிறப்பம்சங்களை வழங்குகின்றன. எனவே மார்ச் 2026ல் வாங்குவதற்கு ஏற்ற, பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Realme Narzo Power 5G (ரூ.27,999) இந்த போனானது 50MP + 8MP பின்புற கேமரா அமைப்பையும், 16MP செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 7400 Ultra செயலியில் இயங்குவதுடன், Realme UI 7.0-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 6500 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.8-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது.
Samsung Galaxy M56 5G (ரூ.24,999) இந்த ஸ்மார்ட்போன் 50MP+8MP+2MP கொண்ட மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பையும், 12MP முன்புற கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இது Exynos 1480 சிப்செட் உடன் வருகிறது; மேலும் One UI 7 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.74-அங்குல Super AMOLED+ திரையைக் கொண்டுள்ளது; அத்துடன் 5000mAh பேட்டரி உள்ளடக்கியுள்ளது.
iQOO Neo 10R 5G (ரூ.28,998) இந்த போன் 50MP + 8MP இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பையும், 32MP முன்பக்க கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இது Snapdragon 8s Gen 3 செயலி மற்றும் Funtouch OS 15 ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 4500 nits பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.78-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo T4 5G (ரூ.28,357) இந்த ஸ்மார்ட்போன் இரட்டை 50MP பின்பக்க கேமரா மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.77-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, இது 7300mAh திறன் மற்றும் 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் வருகிறது.
Nothing Phone (3a) Pro (ரூ.31,999) இந்த போன் 50MP + 50MP + 8MP கொண்ட மூன்று கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இது 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் OIS ஆதரவை வழங்குகிறது. இது Snapdragon 7s Gen 4 செயலியின் மூலம் இயங்குகிறது மற்றும் Nothing OS 4.1-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. 5080mAh பேட்டரியுடன், 50W சார்ஜிங் ஆதரவுடனும் வருகிறது.
OnePlus Nord CE5 (ரூ.24,996) இந்த போன் 50MP + 8MP பின்புற கேமரா அமைப்பையும், 16MP முன்புற கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 8350 Apex செயலியில் இயங்குகிறது. இதில் 6.77-அங்குல Fluid AMOLED திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 5200mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது.
Redmi Note 15 Pro (ரூ.29,999) இந்த போனில் 200MP முதன்மை கேமராவும், 8MP இரண்டாம் நிலை கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபிக்களுக்காக, இது 20MP முன்பக்க கேமராவை வழங்குகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 3200 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.83-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 6580mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது, 45W சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது.