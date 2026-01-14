கம்மி விலையில் சிறப்பாக டூர் போகணுமா...? இந்தியாவின் பெஸ்ட் 5 சுற்றுலா தலங்கள் இதோ!

Budget Tourist Places In India: இந்தியாவுக்குள் வெறும் ரூ.10 ஆயிரம் பட்ஜெட்டுக்குள் பயணம் செய்யக்கூடிய 5 பெஸ்ட் சுற்றுலா தலங்களை இங்கு சற்று விரிவாக காணலாம்.
பட்ஜெட் சுற்றுலா தலம் என பார்க்கும்போது, அந்த சுற்றுலா தலங்களில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உணவு வகைகள், தங்குமிட வசதி, போக்குவரத்து வசதி, சுற்றுலா தலத்திற்கான வசதி ஆகியவை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். உங்கள் இடத்தில் நீங்கள் செய்யும் பயணம் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
பயணம் செய்ய அனைவருக்குமே பிடிக்கும் என்றாலும், பணம் இருந்தால் மட்டுமே அந்த பயணம் சாத்தியமாகும். பலரின் பயணத் திட்டங்களை ரத்தாவதற்கும் பணமே முக்கிய காரணம். (Representation Image: Meta AI)
அந்த வகையில், குறைந்த ரூபாயில் நீண்ட தூரம் பயணிக்க பலரும் விருப்பம் தெரிவிப்பார்கள். அந்த வகையில், இந்தியாவில் நீங்கள் வெறும் 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்குள் பயணிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இடங்கள் சிறந்த ஆப்ஷனாகும். (Representation Image: Meta AI)
ரிஷிகேஷ்: உத்தரகாண்ட் நகரில் ஆற்றில் சவாரி செய்வது, யோகா ஆசனம் செய்வதற்கான மையங்கள் அதிகம் இருக்கின்றன. நீங்கள் அமைதியாக அமர்ந்துகொண்டு கங்கையை நீங்கள் வேடிக்கைக்கூட பார்க்கலாம். விலை குறைவான ஹோட்டல்கள், தங்குமிடங்கள் அதிகம் உள்ளன. இயற்கையை நீங்கள் இங்கு பட்ஜெட்டில் கொண்டாடலாம். (Representation Image: Meta AI)
ஹம்பி: கர்நாடகவில் உள்ள பண்டைய கால எச்சங்கள், கட்டடங்கள், வழிபாட்டு தலங்கள் நிறைந்த நகரமாகும். இங்குள்ள கட்டடக்கலையை நீங்கள் பார்த்து பிரமிப்பை அடைவீர்கள். இங்குள்ளவர்கள் பட்ஜெட்டில் வரலாற்று காலத்திற்கே சென்றடையலாம். (Representation Image: Meta AI)
டார்ஜீலிங்: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்கள், தனித்துவமான ரயில் பயணங்கள், இமயமலை காட்சிகள் ஆகியவற்றை ரசிக்கலாம். பட்ஜெட்டில் நீங்கள் அருமையான மலைப் பிரதேசத்தை கொண்டாடி மகிழலாம். (Representation Image: Meta AI)
வாரணாசி: உத்தர பிரதேசத்தின் கங்கை நதிக்கரை ஓரத்தில் உள்ள வாரணாசி மிகவும் பழமையான நகரமாகும். இங்கு உங்களுக்கு தங்குமிடமும், உணவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். (Representation Image: Meta AI)
பாண்டிச்சேரி: சென்னையில் இருந்தோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருந்தோ நீங்கள் இங்கு எளிமையாக பயணிக்கலாம். இங்கு தங்குவதற்கும் சரி, உண்பதற்கும் சரி, சுற்றுலா தலங்களை சுற்றிப் பார்க்கவும் பெரியளவில் பணம் செலவாகாது. (Representation Image: Meta AI)
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)