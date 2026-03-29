IPL: 200+ டார்கெட் அதிவேக சேஸ்ஸிங்... மறக்க முடியாத 5 போட்டிகள்

IPL History: ஐபிஎல் வரலாற்றில் 200+ ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்யப்பட்ட மறக்க முடியாத 5 போட்டிகளை இங்கு காணலாம்.
19வது ஐபிஎல் சீசன் இன்று தொடங்கியிருக்கிறது. இன்று நடந்த முதல் போட்டியிலேயே ஆர்சிபி அணி சாதனை சேஸிங்கை செய்துள்ளது. 26 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து 202 ரன்களை சேஸ் செய்துள்ளது. 200 ரன்களுக்கு மேல் ஆர்சிபி நான்காவது முறையாக வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் கடந்த 18 ஆண்டுகால வரலாற்றில் இதுவரை 30 போட்டிகளுக்கு மேல் 200+ ரன்கள் வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், 200+ ரன்களை அதிவேகமாக சேஸ்ஸிங் செய்யப்பட்ட 5 போட்டிகளை இங்கு காணலாம்.
DC vs GL: 2017ஆம் ஆண்டில் டெல்லியில் நடைபெற்ற போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியும், குஜராத் லயன்ஸ் அணியும் மோதின. இந்த போட்டியில் 209 ரன்கள் இலக்கை டெல்லி அணி 17.3 ஓவர்களில் அடித்தது. அதாவது, 15 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து சேஸ்ஸிங் செய்தது.
MI vs RCB: 2023ஆம் ஆண்டு மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் ஆர்சிபி அணியும் மோதின. இந்த போட்டியில் 200 ரன்கள் இலக்கை 16.3 ரன்களில் மும்பை அணி சேஸ் செய்தது. அதாவது 21 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து சேஸ்ஸிங் செய்தது.
RCB vs GT: 2024ஆம் ஆண்டு அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணியும் குஜராத் அணியும் மோதின. இந்த போட்டியில் 201 ரன்கள் இலக்கை 16 ஓவர்களில் ஆர்சிபி சேஸ் செய்தது. அதாவது 24 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து ஆர்சிபி சேஸ்ஸிங் செய்தது.
RR vs GT: 2025ஆம் ஆண்டில் ஜெய்ப்பூர் நகரில் நடந்த போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின. 210 ரன்கள் என்ற இலக்கை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 15.5 ஓவர்களில் ராஜஸ்தான் சேஸ் செய்தது. அதாவது 25 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து ராஜஸ்தான் சேஸ்ஸிங் செய்தது.
RCB vs SRH: 2026 சீசனின் முதல் போட்டியில் எஸ்ஆர்ஹெச் 202 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. இந்த போட்டியில் 15.4 ஓவர்களில் ஆர்சிபி வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்தது. அதாவது 26 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து ஆர்சிபி வென்றது.