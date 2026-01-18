பட்ஜெட்டில் ஹனிமூன் போக... புதுமண ஜோடிகளுக்கான 5 பெஸ்ட் மாநிலங்கள்!

Best 5 States For Honeymoon Tour: இந்தியாவில் நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் ஹனிமூன் செல்வதற்கு சிறந்த 5 மாநிலங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.
புதுமண தம்பதிகள், திருமணத்திற்கு பின் தனியாக நேரம் செலவிட பெஸ்ட் ஹனிமூன் தலங்களை தேர்வு செய்வார்கள். அதுவும் பணம் குறைவாக செலவாகும் பகுதிகளுக்கு அவர்கள் செல்ல நினைப்பார்கள். அப்படி பிளான் போடுபவர்களுக்கு இந்த புகைப்படத்தொகுப்பு சுற்றுலா வழிகாட்டியாக இருக்கும்.
ஹனிமூன் செல்லும் சுற்றுலா தலத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாளில் எந்த காலகட்டத்திலும் மறக்கவே மாட்டீர்கள். புதுமண தம்பதிகள் தங்களின் திருமண உறவின் முதல் அத்தியாயமாக ஹனிமூன் காலகட்டமே இருக்கும். (Representation Image: Meta AI)
அந்த வகையில், புதுமண தம்பதிகள் ரூ.20 ஆயிரம் - ரூ.25 ஆயிரத்திற்குள் தங்குவதற்கும், அங்கு பயணிப்பதற்கும், உண்பதற்குமான இந்தியாவின் பெஸ்ட் 5 மாநிலங்களை இங்கு காணலாம்.
ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூர், ஜோத்பூர், உதய்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களில் நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் ஹனிமூன் டூர் போகலாம். அதுவும் குளிர்காலத்தில் சிறப்பான இடங்களாக இது இருக்கும். (Representation Image: Meta AI)
கேரளாவில் உள்ள மூணார், ஆழப்புழா உள்ளிட்ட நகங்களில் நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் ஹனிமூன் டூர் போகலாம். இயற்கை உடன் இணைந்த பசுமையான சுற்றுலாவை நீங்கள் கொண்டாடலாம். உணவு, தங்குமிடம், போக்குவரத்து என அனைத்தும் மலிவு விலையில் சிறப்பாக கிடைக்கும். (Representation Image: Meta AI)
பனி அடர்ந்த பள்ளத்தாக்குகள், பிரம்மாண்ட மலை காட்சிகள், புத்த மடங்கள் ஆகியவை நிரம்பிய சிக்கிம் மாநிலம், நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் ஹனிமூன் போக ஏற்ற இடம். அதுவும் குளிர்காலத்தில் நீங்கள் தயங்காமல் இங்கு சுற்றுலா செல்லலாம். (Representation Image: Meta AI)
பனியை ரசிக்கும் தம்பதிகள் நிச்சயம் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்திற்கு ஹனிமூன் போக வேண்டும். உணவகங்கள், தங்குமிடம் ஆகியவை உங்களது பட்ஜெட்டில் இருக்கும். (Representation Image: Meta AI)
கடற்கரைகளை கொண்டாடும் தம்பதிகள் தவறவிடக்கூடாத ஹனிமூன் ஸ்பாட் கோவா. இங்கும் தங்குமிடம் முதல் அனைத்தும் பட்ஜெட் விலையிலேயே கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு வாரக்காலம் கூட இங்கு ஹனிமூன் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். (Representation Image: Meta AI)
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)