காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்

காதலர் தினத்திற்கு ஜோடியாக சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால் இந்த 5 இடங்களில் ஒன்றை நிச்சயம் தேர்வு செய்யலாம். இதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
காதலர் தினம் வரும் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி (சனி) அன்று கொண்டாடப்படும் சூழலில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து 2-3 நாள்களில் சென்று திரும்பக் கூடிய வகையில் இருக்கும் சுற்றுலா தலங்கள் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
காதலர் தினம் வரும் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. காதலர்கள் ஒவ்வொரு காதலர் தினத்தையும் தங்களின் இணையுடன் மறக்க முடியாத அளவிற்கு கொண்டாட வேண்டும் என நினைப்பார்கள். அதில் சிலர் தனியாக சுற்றுலா செல்லவும் விரும்புவார்கள். (Image Source: Meta AI)
காதலர் தினம் இந்த முறை சனிக்கிழமையில் வருகிறது. எனவே, பிப். 13ஆம் தேதி (வெள்ளி) மாலை புறப்பட்டால் உங்களால் பிப். 14, பிப். 15 ஆகிய இரண்டு தினங்கள் சுற்றுலாவை கொண்டாடலாம். வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் விடுப்பு எடுத்தால் மொத்தம் மூன்று பகல், இரண்டு இரவுகளை சுற்றுலா தலத்தில் நீங்கள் செலவிடலாம். அந்த வகையில், தமிழகத்தில் இருந்து செல்லும் ஜோடிகள் காதலர் தினத்தை கொண்டாட இந்த 5 இடங்கள் நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். (Image Source: Meta AI)
ஏலகிரி: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இந்த மலை பிரதேசம் உள்ளது. சென்னையில் இருந்து 230 கி.மீ தூரத்தில் ஏலகிரி உள்ளது. அமைதியாக இங்கு நீங்கள் காதலர் தினத்தை கொண்டாடி மகிழலாம். புங்கனூர் ஏரி உள்ளிட்ட பல இடங்களும் இங்கு சுற்றிப் பார்க்க உள்ளன. (Image Source: Meta AI)
வயநாடு: கேரளாவில் உள்ள வயநாடு இந்த காலகட்டத்தில் செல்வதற்கான சிறந்த மலை பிரதேசமாகும். நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமையும் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டால், வியாழன் இரவு புறப்பட்டு இரண்டு முழு இரவுகளை இங்கு செலவிடலாம். சுற்றிப் பார்ப்பதற்கும், இயற்கையை ரசிப்பதற்கும், தனியாக நேரம் செலவிடவும் இது சிறந்த இடமாகும். (Image Source: Meta AI)
தரங்கம்பாடி: காதலர்களுக்கு அதிக தேவைப்படுவது தனிமைதான். யாரும் தொந்தரவு செய்யாத இடத்தில் தனிமையில் அமர்ந்து மணிக்கணக்காக பேசிக்கொண்டிருக்க காதலர்கள் விரும்புவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தரங்கம்பாடி சிறந்த இடம் எனலாம். கடலோர நகரமான இதில் கோட்டை, அருங்காட்சியகம் போன்ற சுற்றுலா தலங்களும் அதிகம் இருக்கின்றன. சென்னையில் இருந்து வெறும் 270 கி.மீ., தூரத்திலேயே இது உள்ளது. (Image Source: Meta AI)
கூர்க்: நீங்கள் பைக்கிலேயே செல்ல விருப்பப்பட்டீர்கள் என்றால் சென்னையில் இருந்து கூட இங்கு செல்லலாம். கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த சுற்றுலா தளத்தை இந்தியாவில் ஸ்காட்லாந்து என்றழைப்பார்கள். எனவே, இங்கு சென்றால் உங்களின் காதலர் தினத்தை ஸ்காட்லாந்திற்கு சென்று கொண்டாடியது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். எக்கச்சக்க சுற்றுலா தலங்கள், அருவிகள் நிறைந்திருக்கின்றன. இயற்கையின் காதலர்களும் இதன் அழகில் மயங்கிவிடுவார்கள். (Image Source: Meta AI)
கொடைக்கானல்: தமிழ்நாட்டில் காதலர்கள் அதிகம் சுற்றுலா செல்லும் இடம் இதுதான். ஓரளவுக்கு குறைந்த பட்ஜெட்டிலேயே உங்களால் சிறப்பான அனுபவத்தை பெற முடியும். 2-3 நாள்கள் இங்கு தங்கும் பிளானுடன் சென்றால் ஏராளமான இடத்தை நீங்கள் சுற்றிப் பார்க்கலாம். மதுரை, திண்டுக்கல் பக்கம் இருந்து செல்பவர்கள் பைக்கிலேயே கூட போகலாம். (Image Source: Meta AI)
