2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்

ஸ்மார்ட்போன் உலகில் மீண்டும் ட்ரெண்டாகி வரும் பிளிப் போன்கள், அதிக விலையில் மட்டுமல்லாமல், பட்ஜெட் விலையிலும் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அதன்படி 2026ல் சிறந்த பிளிப் போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
சந்தையில் விலை உயர்ந்த பல பிளிப் போன்கள் உள்ளன, ஆனால் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் சாமானியர்களும் வாங்கும் வகையில் சந்தையில் சில சிறந்த மாடல்கள் கலக்கி வருகின்றன. அவற்றின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Motorola Razr 60 Ultra சிறந்த பிளிப் போன்களின் முதல் இடத்தில் வருவது மோட்டோரோலாவின் Razr தான். இதன் அடிப்படை மாடல்கள், மடிக்கக்கூடிய திரையுடன் மிகச்சிறந்த அனுபவத்தைத் தருகின்றன. மற்ற பிராண்டுகளை விட இதன் Software எளிமையாக இருக்கும்.
Samsung Galaxy Flip7 சிறியதும் எடை குறைந்ததுமான வடிவமைப்புடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான வெளிப்புறத் திரை. உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும் கூடுதல் அம்சங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை. மிகவும் தரமான புகைப்படங்களை எடுக்க உதவுகிறது.
Motorola Razr 60 60 Ultra மாடலில் உள்ள அதே அம்சங்கள் இதிலும் உள்ளன. வெளிப்புறத் திரையில் எந்தவொரு செயலியையும் இயக்கலாம். Razr 60 Ultra-வை விடக் குறைவான திறன் கொண்ட சிப் இதுவாகும்.
நீங்கள் ஸ்டைலுக்காகவும், அதே சமயம் உங்கள் பட்ஜெட்டிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும் என நினைத்தால் Motorola சிறப்பு தேர்வாக இருக்கும்.